Eduardo Paes: 'Me contem algo que Bolsonaro fez pelo Rio e mudo meu voto'

Paes declarou apoio ao ex-presidente Lula desde o primeiro turno (foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) desafiou eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) a mostrar algo que foi feito pelo atual governo federal na capital do Estado.

O 'desafio' foi feito em uma postagem no Twitter.

Paes declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última semana de setembro, em uma tentativa para que o petista ganhasse a eleição em primeiro turno, o que não aconteceu.

"Se alguém me contar alguma coisa que o Bolsonaro tenha feito pelo Rio eu sou até capaz de mudar meu voto! E rola aquela tranquilidade (triste) de quem sabe que é nada! Zero! Coisa nenhuma", publicou. Na sequência ele enfatizou "É Lula presidente".

Se alguém me contar alguma coisa que o Bolsonaro tenha feito pelo Rio eu sou até capaz de mudar meu voto! E rola aquela tranquilidade(triste) de quem sabe que é NADA! ZERO! COISA NENHUMA! É @LulaOficial presidente! Pelo Brasil e pelo Rio! Minions podem escrever aqui! %uD83D%uDE44 %u2014 Eduardo Paes (@eduardopaes) October 15, 2022

Boné de Lula no Rio

Um boné usado por Lula durante ato no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (12/10), viralizou nas redes sociais e virou alvo de fake news. O motivo foi a sigla estampada no acessório - CPX.

O "Beabá da Política"