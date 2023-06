Globo corta cenas lésbicas em 'Aruanas'

677

Beijo de Olga (Camila Pitanga) e Ivona (Elisa Volpatto) foi cortado de 'Aruanas' na TV aberta (foto: Reprodução/Globoplay) A Globo retirou cenas de relacionamentos lésbicos da série 'Aruanas' no episódio transmitido na última terça-feira (30/5). Anteriormente, já havia sido cortada uma cena de beijo entre as personagens Olga (Camila Pitanga) e Ivona (Elisa Volpatto) em 16 de maio.

Além disso, uma sequência de intimidade entre as duas foi omitida, embora ainda esteja disponível na versão completa do episódio no serviço de streaming Globoplay, onde a série estreou antes. No total, cinco cenas com relações lésbicas foram cortadas recentemente.





Paralelamente, o especial 'Falas de Orgulho', produzido para celebrar a diversidade LGBTQIA+, será exibido na madrugada deste ano, próximo ao horário dos outros programas do projeto 'Falas: Histórias Impossíveis', geralmente exibido na segunda linha de shows da emissora.

No entanto, isso difere do horário do especial do ano passado, que foi transmitido logo após as novelas, alcançando alta audiência e boa repercussão nas redes sociais.





Em resposta à Folha de São Paulo, a Globo afirmou que o horário segue o padrão do programa onde está inserido e não comentou sobre a diferença em relação ao especial do ano passado.

Sobre os cortes em 'Aruanas', a emissora declarou que fazem parte de um processo comum de adaptação do conteúdo para a TV aberta. Porém, Elisa Volpatto, atriz da série, criticou a decisão: 'Sinceramente, há avanços que a gente faz em sociedade que a gente não pode voltar para trás', afirmou em uma publicação no Instagram.

O especial 'Falas de Orgulho' deste ano contará a história de Lena (Ana Flávia Cavalcanti), uma mulher cis, e Kátia (Kika Sena), uma mulher trans, que formam um casal e enfrentam desafios para se adaptar à vizinhança.