'Silent hill: ascension' ganha trailer arrepiante

677

“Enfrente seu trauma juntos. Redenção, sofrimento ou condenação?” É assim que a Genvid, apresenta o novo projeto, ‘Silent hill: ascension’. A experiência, denominada “série interativa de streaming renderizada em tempo real”, mesclará elementos de jogo e ficção e promete ser aterrorizante, como toda a franquia. O trailer alvoroçou os fãs na noite dessa quarta-feira (31/5), com spoilers da história.

Na prévia, é possível ver cinco personagens, que estão presos em uma realidade repleta de criaturas assustadoras. “Consigo sentir. Sua culpa. Tão espessa que sufoca o ar”, diz o narrador do vídeo. “Você quer saber como pode escapar deste lugar. Mas você não pode... mais do que você pode escapar de si mesmo... e da dor que você carrega. Isso te domina. Como uma doença. Uma doença que você passa para todos que encontra. Todos que você ama”, completa.

Segundo a empresa responsável, a história mostrará “locais nunca antes explorados” e monstros que “ameaçam consumir as pessoas, seus filhos e cidades inteiras conforme são atraídos pela escuridão causada por assassinatos recentes e culta e medo suprimidos há anos”.

Anunciado em 2022, ‘Silent hill: ascension’ mescla os conceitos de jogo, stream ao vivo e série prometendo uma experiência imersiva ao jogador. Por meio de transmissões ao vivo, milhões de pessoas vão poder decidir o destino de cada personagem. A estreia ainda não tem data definida.

Leia também: Nvidia alcança valor de mercado de US$ 1 trilhão

‘O destino dos personagens está em suas mãos’

Com novos personagens e cenários, 'Silent hill: ascension' promete trazer cenas diárias ao vivo e fim comandado pelos jogadores (foto: Reprodução)

O CEO da Genvid, Jacob Navok, fez uma série de publicações no seu Twitter contando mais sobre a série interativa. “A história do SHA é sobre trauma intergeracional. Segue novos personagens de todo o mundo enquanto eles confrontam os horrores que desencadearam. Você verá novos monstros aterrorizantes enquanto os personagens são atraídos para a escuridão por assassinatos recentes e medos reprimidos”, resumiu.

Chamando ‘Silent hill: ascension’ de algo completamente diferente do que já foi visto antes, Navok explicou que não se trata de um videogame ou de uma série em que o espectador “escolhe a própria aventura”, como foi feito no filme ‘Black mirror: bandersnatch’. “Os espectadores estarão sintonizando ao vivo para salvar os personagens que estão reagindo à entrada do público em tempo real. O destino dos personagens está em suas mãos. Haverá apenas um final canônico, que é o que você, o público, decide”, definiu.

O público poderia, então, ajudar, machucar, guiar e completar missões e quebra-cabeças que afetam o estado mental dos personagens. Ele ainda prometeu dar mais detalhes sobre a série nos próximos meses.

Em entrevista ao portal Polygon, Navok revelou que também haverá um momento em que o jogador tomará decisões fora das lives. “Muitas dessas decisões serão feitas com antecedência ao público para que você não precise estar ali ao vivo naquele momento. Existem sequências que serão transmitidas ao vivo, onde o público verá personagens em perigo e você poderá auxiliá-los em tempo real através do stream de vídeo, você verá sua opinião e o restante da opinião do público, e os personagens podem não sobreviver a algumas dessas sequências”, apontou.

Veja também: ONG cobra R$ 100 milhões do Google por jogo 'Simulador de Escravidão'

Ele disse, ainda, que ninguém sabe o fim de ‘Silent hill: ascension’ e haverá uma grande mudança da jogabilidade. “Esta série vai durar meses, temos um grande enredo planejado e quais personagens chegam ao fim e quais personagens não chegam ao fim, ainda não temos ideia. Normalmente, em um jogo Silent Hill, você joga como protagonista. E basicamente, você continua reiniciando até sobreviver, certo? Em ‘Ascension’, não há botão de reset. Uma vez que o personagem entra no caminho da destruição, ele provavelmente ficará permanentemente fora da história” apontou.

Novas cenas diárias

Segundo Navok, todos os dias haverão novas cenas, como se fossem capítulos de novela ou episódios diários de uma série. “Todos os dias, em horários predeterminados, haverá novas sequências e novos cenários de ação acontecendo. Então você está lá no segundo dia e no terceiro dia, eles não são os mesmos. Dia quatro, eles não são os mesmos. A história está se desenrolando, todos os dias, de forma diferente”, revelou.

Apesar de fazer um mistério em seu perfil sobre onde será transmitida a série, na entrevista Navok explicou que as ações ocorrerão no site ascension.com e também em aplicativos e compilações de consoles, permitindo que seja possível assistir pela TV, computador, telefone e videogame.

Ele ainda garantiu que a série será fiel ao trailer. “Um dos problemas de dissonância cognitiva que temos na indústria de jogos é que esperamos que a jogabilidade pareça diferente dos trailers gerados por CG. Mas o produto é CG. Certo? Vai ficar parecido com o trailer. Porque tudo é renderizado na nuvem a partir de servidores GPU da Amazon realmente potentes - os servidores GPU ou equivalentes do PlayStation 5, em termos de fidelidade gráfica. Então, ficará tão bom, seja lá o que você estiver transmitindo”, afirmou.