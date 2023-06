Nova temporada de Black Mirror: IA, alertas e expectativas

677

A série foi lançada em 2011. (foto: Netflix/Divulgação) A série antológica Black Mirror, disponível na plataforma de streaming Netflix, tem sido aclamada desde sua estreia em 2011, provocando reflexões sobre a sociedade atual e o uso da inteligência artificial. Com seu impacto cultural inegável, a expressão 'Isso é muito Black Mirror' tornou-se popular, simbolizando situações estranhas e desconfortáveis.





Os fãs da série ficaram desapontados quando, em 2020, o criador Charlie Brooker anunciou que não havia planos para uma nova temporada devido ao contexto da pandemia de COVID-19. No entanto, a boa notícia veio recentemente: a Netflix confirmou que cinco novos episódios serão lançados em 15 de junho.





Ao longo de suas temporadas, Black Mirror tem abordado temas relacionados à inteligência artificial e explorado possíveis cenários futuristas, muitos dos quais se tornaram realidade, como os cães-robôs apresentados no episódio 'Metalhead' da quarta temporada. Esses robôs, originalmente criados com a intenção de destruir a humanidade, agora estão sendo usados em situações de combate militar.





A expectativa para a nova temporada é alta, já que os roteiristas da série têm demonstrado grande habilidade em prever tendências tecnológicas e comportamentais. Um exemplo disso ocorreu durante a pandemia, quando plateias online foram usadas em programas de auditório, semelhante ao que foi mostrado no episódio 'Quinze Milhões de Méritos' da primeira temporada. Além disso, as recentes inovações em inteligência artificial, como o ChatGPT e as deepfakes, são reminiscentes do episódio 'Volto Já' da segunda temporada.





Com a promessa de ser a temporada mais imprevisível até agora, Charlie Brooker afirma que a nova leva de episódios de Black Mirror trará elementos novos e surpreendentes, desafiando as expectativas e ampliando os limites do que se entende por 'um episódio de Black Mirror'. Confira o trailer: