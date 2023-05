Nvidia alcança valor de mercado de US$ 1 trilhão

442

A empresa passa a fazer parte de um grupo restrito de organizações, como Apple, Microsoft e Alphabet. (foto: Divulgação) Na manhã desta terça-feira (30/5), a Nvidia, empresa especializada na fabricação de chips para jogos e inteligência artificial, atingiu a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado.





Com isso, a companhia se torna a primeira fabricante de chips a alcançar tal patamar. Durante a manhã, as ações tiveram variações em torno de US$ 406 por ação.

A empresa passa a fazer parte de um grupo restrito de organizações com valor de mercado na casa do trilhão, como Apple, Microsoft e Alphabet.

No dia 24, quarta-feira, a Nvidia divulgou um lucro trimestral superior a US$ 2 bilhões e uma receita de US$ 7 bilhões, ultrapassando as projeções de Wall Street. As ações da companhia tiveram um aumento expressivo de 166,5% desde o início deste ano.





As estimativas de vendas para este trimestre, de US$ 11 bilhões, surpreenderam o mercado, representando um aumento de 64% em relação ao mesmo período do ano anterior e superando a previsão dos analistas do setor, que era de US$ 7,2 bilhões.