Carlos Barroso apresenta a mostra 'Deslocamento' na galeria da Assembleia

Iconografia urbana inspirou o poema visual ''Picho'' (foto: Carlos Barroso/divulgação)

Buscando a interseção entre poesia e artes visuais, a exposição "Deslocamento", com trabalhos do jornalista e poeta Carlos Barroso, será aberta nesta segunda-feira (5/9) à noite, na Galeria de Arte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.









“Pensei em deslocamento no sentido de mudar as coisas de lugar mesmo, conferindo a elas outras utilidades”, afirma Barroso.

Poesia marginal





“Venho da geração que trabalhou com poesia mimeografada, vendida de mão em mão, que saiu das livrarias para se oferecer ao público nas ruas. Nesta exposição, tento ampliar a linguagem poética para objetos do cotidiano”, explica.





O público verá instalações, ready-mades, objetos, quadros, videopoemas, LED backlights e poemas visuais.





“A poesia serve para fundir a palavra com as artes plásticas e com a música. Torquato Neto, grande poeta que faleceu prematuramente, dizia que a poesia é a mãe das artes”, comenta Barroso, dizendo que o fazer artístico pode estar escondido em paisagens corriqueiras e inusitadas do dia a dia.





“Na Rua da Bahia, tem uma placa velha, muito bem trabalhada em ferro, no Edifício Andrade & Campos. Tirei uma foto dela e fiz um poema visual que remete antologicamente à poesia brasileira do século 20”, comenta.





Política é o foco de ''Tribo dos encolhedores de cabeças: De Cabral a Cabral'' (foto: Carlos Barroso/divulgação) O interesse dele por objetos cotidianos surgiu quase por acaso. Um de seus primeiros trabalhos foi a série “Enterráguas”, na qual explorava o potencial estético de aquários de vidro.





“Em 1982, dei um aquário redondo de vidro para meu filho, então com 5 anos, e ele me pediu para comprar peixinhos. Falei que não compraria, porque não queria aprisionar os bichinhos. Daí surgiu a ideia de usar os aquários para fazer arte”, relembra.





“Minhas peças são ironias que buscam fazer a pessoa refletir. ‘Salvar’, por exemplo, brinca com a questão da salvação. Costumamos dizer ‘só isso salva’, ‘só aquilo salva’, ‘só Cristo salva’, ‘só Ogum salva’, mas, no final, só ‘crtl + S’ salva realmente”, diz Barroso.





Trata-se de um letreiro de LED que exibe várias frases, com as quais o artista propõe reflexão a respeito da salvação da humanidade por meio da fé e da ciência.





Fotografia e tecidos A Galeria da Assembleia Legislativa também recebe “Nós”, exposição de Ana Bouissou. Ela trabalha fotografias impressas em tecidos e telas, com intervenções como bordados, sementes e cascas, buscando retratar a passagem do tempo.





Ana usa agulhas em todos os trabalhos, que deixam marcas simbolizando as cicatrizes presentes na experiência humana.





“DESLOCAMENTO”

Trabalhos de Carlos Barroso. Abertura nesta segunda-feira (5/9), às 19h. Em cartaz até 23/9. Galeria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho. O espaço funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h. A galeria também apresenta “Nós”, mostra de trabalhos da fotógrafa Ana Bouissou





Jornalista experiente – foi repórter do Estado de Minas e da TV Bandeirantes –, ele se dedica há décadas à poesia marginal, abraçando estéticas de vanguardas modernistas, do concretismo, dadaísmo e do poema-processo. Barroso é fundador das revistas culturais “CemFlores” e “AquiÓ”.