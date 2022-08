Fernando Pacheco leva seu 'ateliê viajante' para o Centro Cultural Unimed

Fernando Pacheco diz que o verdadeiro ateliê está dentro da cabeça do artista (foto: Nina Pacheco/divulgação)





“Fernando Pacheco – Atelier em movimento” nasceu das exposições que o pintor mineiro fez na Ásia e Oceania. “Fiquei na Nova Zelândia, Taiwan, China e Japão. Lá, fui me instalando em ateliês, produzindo obras e realizando exposições. Depois dessa turnê toda, que durou alguns anos, acabei retornando ao meu ateliê da Pampulha”, conta Fernando.









“Na realidade, a cabeça do artista é o verdadeiro ateliê. Enquanto ele estiver em movimento, o ateliê estará junto dele. O verdadeiro ateliê não é aquele cômodo ou espaço utilizado para guardar telas e pintar.”





Na galeria estão reunidas 14 pinturas em acrílica sobre tela e a instalação “Mensagem”, com garrafas de vidro pintadas trazendo mensagens poéticas. Um documentário sobre a trajetória do artista é exibido.





“O assunto da minha pintura é algo para reflexão. Não é uma pintura para enfeitar ou decorar paredes. O espaço da minha pintura é território para a fantasia das pessoas”, diz Pacheco, citando segredos, sonhos e mistérios que rondam a alma humana.





Com a instalação “Mensagem” ele lança recados dentro de garrafas. “É um trabalho conceitual”, explica. “Uma proposta para que, neste mundo computadorizado de hoje, neste mundo de internet e WhatsApp, voltem as mensagens poéticas.”





O documentário dirigido por Fernando Batista aborda a trajetória artística de Pacheco, com depoimentos dos compositores Murilo Antunes e Márcio Borges, do pintor Carlos Bracher, do cenógrafo e artista visual Décio Noviello e do crítico de arte Olívio Tavares de Araújo.





“ATELIER EM MOVIMENTO”

Trabalhos do artista plástico Fernando Pacheco. De segunda a sábado, das 8h às 20h, domingo, das 8h às 19h. Centro Cultural Unimed BH Minas, Rua da Bahia, 2.244, Lourdes.