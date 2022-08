Arraial de BH: Grupo Especial agita segundo final de semana de festa

Vencedor do grupo especial ganha vaga no concurso nacional de quadrilhas juninas (foto: foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Esse ano, o campeão do concurso municipal conquista a vaga para participar do Concurso Nacional, que acontece nos dias 13 e 14 de agosto. Além disso, o troféu e o prêmio de R$ 14 mil são concedidos ao vencedor.



O segundo colocado do concurso municipal leva o prêmio de R$ 12 mil e o terceiro o de R$ 10 mil reais.

1° - R$ 12 mil;

2° - R$ 8 mil;

3° - R$ 6 mil.

Os shows de Léo Magalhães e Rionegro & Solimões fecham a festança de sábado e domingo, respectivamente. Confira a programação completa:

Sábado (6/8)

Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas

13h: Abertura do Evento

14h30: Quadrilha Ali de Mineiro

15h: Quadrilha Bambuzar

15h30: Quadrilha Buscapé

16h: Quadrilha Pé de Moleque

16h30: Quadrilha Maluca

17h: Quadrilha Poeirinha

17h30: Quadrilha Santa Terezinha

18h: Quadrilha Pequizá

18h30 às 19h: Fechamento Estadual

18h30 às 18h50: Quadrilha Infantil Sol Nascente

Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas – Grupo Especial

19h: Quadrilha Formigueiro Quente

19h40: Quadrilha Arriba Saia

20h20: Quadrilha São Mateus

21h: Quadrilha Balancê

21h40: Quadrilha Forró de Minas

22h20: Quadrilha Fogo de Palha

23h: Quadrilha São Gererê

Show:

23h30: Léo Magalhães

01h10: Encerramento do Show

01h30: Encerramento do Evento

Domingo (7/8)

Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas

13h: Abertura do Evento

14h: Quadrilha Perecolândia

14h30: Quadrilha Xeque Matte

15h: Quadrilha Arrasta Pé de Santo Antônio

15h30: Quadrilha Xuva de Prata

16h: Quadrilha Pé Quente

16h30: Quadrilha Fala Uai

17h às 17h30: Fechamento Estadual

17h às 17h20: Quadrilha Infantil Balão Dourado

Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas – Grupo Especial

17h40: Quadrilha Nova Geração

18h20: Quadrilha Trem D' Minas

19h: Quadrilha Chic Chic

19h40: Quadrilha Pé de Serra

20h20: Quadrilha Milho Verde

21h: Quadrilha Feijão Queimado

21h40: Quadrilha Pipoca Doce

Show:

22h30: Rionegro & Solimões

00h: Encerramento do Show

00h30: Encerramento do Evento

No último final de semana

A Quadrilha Luar do Sertão foi a vencedora do grupo de acesso do 43° Arraial de Belo Horizonte, no último fim de semana. O resultado foi anunciado nessa terça-feira (2/8). O grupo do Bairro Mantiqueira, região de Venda Nova, levou o prêmio de 12 mil.



A vice-campeã foi a Quadrilha Pé Roxo, seguida pela Sangê de Minas, o Arraial do Sem Nome, a Pé Rachado e a Sol Nascente. As seis quadrilhas sobem para o Grupo Especial do Concurso de Quadrilhas do Arraial de Belo Horizonte 2023.



Também passaram pela Praça da Estação os shows de Sérgio Saraiva, Raquel Lídia, a dupla Leandro & Romário e Luana Prado.

O segundo final de semana do 43° Arraial de Belo Horizonte acontece neste sábado (6/8) e domingo (7/8), na Praça da Estação. Desta vez, o Grupo Especial do concurso Municipal de Quadrilhas juninas, com 14 quadrilhas, entra para agitar a festa.