Arraial de BH: Quadrilha Luar do Sertão é campeã do Grupo de Acesso

Quadrilha Luar do Sertão se apresentou no dia 31/07, na Praça da Estação (foto: Nereu Júnior/Belotur)

A Quadrilha Luar do Sertão foi anunciada como vencedora do Grupo de Acesso do Concurso do 43º Arraial de Belo Horizonte nesta terça-feira (02/8). O grupo, que vem do bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, levou o prêmio de R$12 mil.

O resultado foi divulgado pela Belotur no coreto do Parque Municipal Américo Renné Giannetti. A vice-campeã foi a Quadrilha Pé Roxo, seguida pela Sangê de Minas, o Arraial do Sem Nome, a Pé Rachado e a Sol Nascente. As seis quadrilhas sobem para o Grupo Especial do Concurso de Quadrilhas do Arraial de Belo Horizonte 2023, porém somente as cinco primeiras colocadas receberão premiações.

“Quero agradecer a todos que participaram disso. São dez anos de luta. Ficamos muito tempo parados e fomos para o tablado para festejar. Agora somos campeões, é muita alegria”, comentou Marcelo Ferreira, presidente da Quadrilha Luar do Sertão. “É dia de festa com o Luar” foi a apresentação da quadrilha vencedora.

A Luar do Sertão se apresentou no Grupo de Acesso do Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas no último domingo (31/07), na Praça da Estação. Mais de 20 quadrilhas de Belo Horizonte participaram da competição, que começou na sexta-feira (29/07). A competição do Grupo Especial será realizada neste fim de semana, nos dias 6 e 7 de agosto.

Além do prêmio principal de R$ 12 mil, as outras quatro melhores quadrilhas receberam, respectivamente, 10, 8, 6 e 5 mil reais.

“Estamos presenciando uma cidade mais feliz, com público de volta às ruas e praças, vivendo e curtindo o que temos de melhor, que é a nossa cultura, nossas tradições e nossa gastronomia. A prova disso é a volta do Arraial como um evento grandioso, mas seguro, limpo e confortável para toda a população e turistas da capital mineira”, comenta Gilberto Castro, presidente da Belotur.





Critérios de avaliação

1) Conjunto: a forma geral e integrada de apresentação como Quadrilha Junina, o alinhamento, a espontaneidade, criatividade, empolgação, vibração, agilidade e vigor dos participantes;

2) Coreografia: execução dos passos tradicionais juninos, ocupação uniforme do espaço e ritmo da música e da dança;



3) Caracterização: originalidade e criatividade dos materiais utilizados na confecção do figurino, valorizando a harmonia das cores e o conjunto;



4) Marcador: desenvoltura durante a apresentação, entrosamento com a quadrilha e com o público, firmeza e convicção na marcação dos passos e criatividade;



5) Casal de Noivos: animação, simpatia, harmonia e entrosamento do casal entre si, com a quadrilha e com o público.

Grupo Especial

No próximo final de semana, dias 6 e 7 de agosto, o Arraial de Belo Horizonte recebe em seus tablados 14 quadrilhas do Grupo Especial do Concurso Municipal, incluindo as seis melhores colocadas deste ano. A apuração das notas dos jurados para as quadrilhas do Grupo Especial acontece na próxima terça-feira (09/08), às 14h, no coreto do Parque Municipal Américo Renné Giannetti.