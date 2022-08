Jô Soares: perfil que fez piada com Gianecchini é fake

Perfil fake usou fotos de Reinaldo Gianecchini para dizer que Jô Soares estava bem (foto: TV Globo / reprodução)

No dia 23 de julho, um perfil chamado Jô Soares Oficial fez uma publicação no Twitter dizendo que o apresentador estava ótimo. Para ilustrar o post, o usuário usou duas fotos do ator Reinaldo Gianecchini de cabelos brancos e usando óculos redondos, semelhantes ao que Jô utilizava. O apresentador morreu na madrugada desta sexta-feira, (5/8).



Para quem me pergunta se estou bem, estou Ó-TI-MO! pic.twitter.com/k5WxhiOCGb %u2014 Jô Soares Oficial (@josoarestrue) July 23, 2022

O perfil que fez a brincadeira é falso, mas está na ativa há mais de 11 anos: foi criado em janeiro de 2011. Com mais de 99 mil seguidores, o perfil é seguido por personalidades como o cantor Falcão, a jornalista Andréia Sadi e o cantor Leo Jaime.

A última postagem da conta foi feita há 22 horas. “Não é necessário mostrar a beleza aos cegos, nem dizer verdade aos surdos. Mas não minta para quem te escuta e nem decepcione os olhos de quem te admira”, diz o tuíte.



Além de frases filosóficas, o perfil também posta piadas e memes sobre política e economia.

Jô Soares nunca esteve nas redes sociais

Em diversas entrevistas, o apresentador disse que nunca teve um perfil nas redes sociais. Em uma de suas últimas aparições na televisão, no programa #Provoca, comandado por Marcelo Tas na TV Cultura, ele reforçou a sua escolha. O entrevistador o questionou sobre a existência de um perfil com o nome de Jô, mas o humorista esclareceu: “não sou eu”.

Jô também comentou as mentiras que circulam a seu respeito. Na época da entrevista, realizada em 2020, ele ressaltou a história de que havia montado uma UTI em casa. “Eu estou com um problema no ciático que me persegue, é uma dor horrorosa, que custa para passar. Mas isso não merece UTI”, brincou.

Ele também fez piadas com insinuações sobre a sua sexualidade. Tas começa a provocação dizendo que muita gente especula que o ex-CQC é ‘viado’. No que Jô prontamente responde: “Que ótimo”. Para ele, a preocupação com a sexualidade alheia era fruto do “jeitinho”.

Jô Soares ficou famoso pelo personagem Capitão Gay, em que interpretava um super herói homossexual. O personagem surgiu no programa Viva o Gordo, na década de 1980.