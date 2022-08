'A vida continua': internet relembra vídeo de Jô Soares falando do filho

Jô afirmava que era a foto favorita com o filho Rafael (foto: Arquivo pessoal)

Um trecho do ‘Programa do Jô’ que foi ao ar em novembro de 2014 viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (5). Nas imagens, o apresentador Jô Soares fala do seu filho, que havia morrido dias antes em decorrência de um câncer no cérebro. O vídeo foi resgatado após a morte de Jô.

Rafael Soares faleceu no dia 31 de outubro de 2014, aos 51 anos. Ainda na infância foi diagnosticado com autismo. Jô definia o filho como “um adulto com alma de criança”. No trecho que viralizou, o apresentador lembra a ocasião em que o filho levou uma dúzia de livros ao caixa de uma livraria e o pai teria pedido para que ele escolhesse apenas seis exemplares.

Mas Rafinha, como o chamava carinhosamente, disse que preferia não levar nenhum, o que o pai, no primeiro momento, entendeu que era uma malcriação. “Ele disse ‘eu prefiro não escolher porque escolher é perder sempre’. É claro! Você escolhe um e o que você não escolheu não vale. Hoje eu também não preciso escolher”, afirmou o apresentador.

Em seguida, Jô diz que “como ele nunca faltou ao trabalho, eu também não posso faltar ao meu”. O trecho termina com o clássico ‘beijo do Gordo’, como ele encerrava, todos os dias, o programa. Mas, naquela edição, o astro emendou: “A vida continua, é o que a gente veio fazer aqui”.

Depois de ler sobre o falecimento do Jô Soares, a primeira coisa que pensei foi nesse programa que ele gravou no dia em que seu filho morreu.



Penso muito no que Jô diz aqui. A vida existe, mesmo quando não estamos mais nela. E a quem fica, só resta continuar. Obrigado, Jô. pic.twitter.com/uY3FPfd0C0 %u2014 Ygor Palopoli (@ygorpalopoli) August 5, 2022

Paixão pelo rádio

Em outro trecho da mesma edição do Programa do Jô, o apresentador conta que o filho tinha ouvido absoluto e era apaixonado por rádio. Tanto que criou sua própria emissora amadora, que tinha o alcance somente na residência de Rafael.

Ele lembra que Derico, músico de seu programa, chegou a criar vinhetas para a rádio de Rafinha, chamada AM da Zona Sul. Mesmo sendo uma emissora amadora, segundo Jô, ele se dedicava e até trocava experiências com radialistas profissionais. “Não tirava a emissora do ar no seus aniversários, nem na hora de assoprar o bolo”, relembrou Jô.

Jô ressaltou ter orgulho da trajetória do filho e dedicou o programa a ele. Rafael Soares nasceu em 1963, fruto do relacionamento de Jô com a atriz Therezinha Millet Austregésilo, que foram casados entre 1959 e 1979.

‘Nunca o escondi’

Jô Soares falou sobre a relação com o filho em diversas entrevistas. Em uma delas, no programa 'Conversa com o Bial’, exibido em 2017, ele comenta uma história da sua autobiografia. Em dos trechos do livro, Jô diz que “quando meu filho Rafael nasceu no Rio no dia 11 de maio de 1963, eu tive 40 segundos da maior alegria da minha vida”.

Logo ao nascer, Rafael foi diagnosticado com hipospadia, uma condição na uretra, que fez com que ele tivesse que passar por três cirurgias. “Depois, veio o negócio do autismo, que ninguém sabia o que era”, disse Jô. Na entrevista, o apresentador lembra um artigo escrito pelo jornalista Luiz Fernando Vianna, que também tem um filho autista.

“Dizem que o Jô escondia o filho autista aí em maiúscula ele falou ‘é mentira’. Eu nunca escondi meu filho, jamais o esconderia. Eu tinha orgulho desse talento musical que ele tinha”, disse Jô, emocionado.