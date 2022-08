Morre Jô Soares aos 84 anos

Causa da morte não foi divulgada (foto: TV Globo/Reprodução)

Morreu, aos 84 anos, o ator, humorista escritor e diretor Jô Soares, na madrugada desta sexta-feira (05/08), em São Paulo.

Jô estava internado desde 25 de julho no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, para tratar de uma pneumonia.

A causa da morte ainda não foi divulgada.

O enterro e velório serão reservados à família e amigos, em data e local ainda não informados.

Pelas redes sociais, amigos do artista lamentaram a morte de Jô. Adriane Galisteu agradeceu Jô por “tantas risadas, tantas conversas e todos os ensinamentos”.

Zélia Duncan afirmou que o Brasil perdeu “um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série”.

História

Jô Soares nasceu no dia 16 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro. Aos 12, foi morar na Europa com a família e pensou em seguir a carreira diplomática, mas seu amor pela arte falou mais alto.

Seu primeiro papel foi em “O Homem do Sputnik”, de 1958. Em 1961, começou a trabalhar na TV Record, onde atuou em programas como “La Reuve Chic”, “Jô Show” e “A Família Trapo”, além de escrever o “Simonetti Show”.

Jô começou na Globo em 1970 e, em 1981, começou a se dedicar ao próprio programa, “Viva o Gordo”.

Em 1987, Jô foi para o SBT onde apresentou o “Jô Soares Onze e Meia”, que foi ao ar entre 1988 e 1999, com mais de seis mil entrevistas com grandes personalidades brasileiras e internacionais.

Em 2000, o humorista retornou à Globo para apresentar o “Programa do Jô”, encerrado em 2016.