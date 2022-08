SBT lamenta a morte de Jô Soares e lembra último encontro com Silvio Santos

Jô Soares e Silvio Santos, em seu último encontro, no Troféu Imprensa (foto: Lourival Ribeiro/Divulgação)

O SBT lamentou a morte de Jô Soares , cuja carreira está diretamente associada à emissora, conforme ressalta a nota de pesar divulgada pelo canal de Silvio Santos.

Veja o vídeo do último encontro entre Jô Soares e Silvio Santos, no Troféu Imprensa, em 2017:

Leia a íntegra da nota do SBT:

José Eugênio Soares foi um carioca que veio ao mundo para, dentre outras missões, a nobre arte de fazer rir. Desde pequeno, tinha em seus pais – Mercedes e Orlando – uma agradável companhia e grande incentivo na descoberta de sua verve artística.

Na década de 50, após estrelar inúmeros filmes de comédia, Jô estreia na televisão escrevendo os textos de programas para a TV Rio. Em São Paulo, é responsável pelos textos de humor do programa ‘Simonetti Show’, na TV Tupi.

Na década de 60, transfere-se para a RecordTV, onde ganha seu primeiro programa – ‘Jô Show’ – e torna-se, ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega, responsável por um dos maiores sucessos da década: ‘A Família Trapo’.

Em 1970, estreia na Globo em ‘Faça Humor Não Faça Guerra’, e faz também ‘Globo Gente’, ‘Satiricom’, ‘O Planeta dos Homens’, até ganhar seu humorístico ‘Viva o Gordo’, em 1981, onde desenvolveu uma galeria de personagens que ficaram para a história do humor.



Com 'Jô Soares Onze e Meia', o apresentador inaugurou um formato televisivo no Brasil (foto: SBT/Divulgação)



Em 1988, Jô chega ao SBT para renovar as noites de segunda-feira com o sofisticado humor, agora rebatizado de ‘Veja o Gordo’, onde carregou consigo personagens de suas atrações anteriores, e criou novos que foram sucesso na emissora, dentre eles a economista Lilia Bife Quibe no jornal Gordo Economia.

Mas foi em agosto de 1988, que uma revolução acontece na carreira de Jô, e na história da televisão brasileira. Jô ganha de Silvio Santos a oportunidade de realizar seu sonho ao comandar um talk show que mesclasse entrevistas, música e humor, inovando com vanguarda os finais de noite da TV brasileira, criando uma fórmula inesgotável que até hoje reflete-se em sucesso absoluto. Estava lançado ‘Jô Soares Onze e Meia’.

Motivo de alfinetadas bem humoradas de Jô quando o programa começava mais tarde, ‘Jô Soares Onze e Meia’ foi ponto de encontro dos telespectadores com personalidades da história recente do Brasil, em todos os setores, de empresários a pessoas comuns, de artistas a desportistas, passando por integrantes da política de todo o Brasil e lançando talentos.



Quinteto e bordão

Além dos convidados, o elenco formado pelo Quinteto Onze e Meia, os garçons Felipe e Alex, os câmeras Juquinha e Eddie Murphy, o contrarregra Tião e o maquiador Charly entravam nas tiradas bem humoradas do apresentador.





O bordão “Não vá pra cama sem ele” era o slogan de todo o brasileiro antes de se deitar, sendo obrigatória a passagem pelo SBT para saber quais eram os entrevistados da noite.

Durante a Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 1994, comanda uma mesa redonda direto de Los Angeles batizada de ‘Jô na Copa’, com a participação de ex-jogadores, celebridades e, inclusivo e antenado, convida pela primeira vez mulheres para debater a performance da seleção.

Em 2000, Jô retorna para a TV Globo, mantendo o estilo de talk show criado no SBT, em ‘Programa do Jô’, permanecendo no ar até 2016.

Paralelo a televisão, fez sucesso nos palcos em shows de humor ao estilo “one man show”, shows tocando bongô ao lado do Quinteto Onze e Meia, na década de 90, e escrevendo e dirigindo importantes espetáculos teatrais. Como escritor, lançou best sellers de ficção como “O Xangô de Baker Street” e “O Homem que Matou Getúlio Vargas”.

Jô fora casado com a atriz Thereza Austregésilo, com quem teve o filho Rafael, falecido em 2014. Em 1987 casou-se com Flávia Junqueira.

O SBT se solidariza com todo o público, que tinha em Jô Soares um grande amigo da televisão, e particularmente deseja que Deus conforte seus familiares e amigos.