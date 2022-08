Derico chora ao comentar a morte de Jô Soares: "Generosidade"

Derico trabalho ao lado de Jô Soares por 28 anos (foto: Instagram/Reprodução e Carlos Altman/Estado de Minas)

O saxofonista Derico Sciotti se emocionou ao falar do amigo Jô Soares na manhã desta sexta-feira (05/08) durante uma entrevista ao canal GloboNews. Derico ficou conhecido por participar do “Programa do Jô” e lamentou a morte do artista.

“Um cara como Jô Soares, da capacidade de Jô Soares, chegar para um moleque como eu, e falar ‘surpreenda-me’. Eu vou guardar para o resto da minha vida. O tamanho da generosidade desse cara, dar dois minutos no programa dele para um moleque como eu. Ele falava que tinha confiança total no meu trabalho”, falou o artista.

Jô Soares morreu na madrugada de hoje, aos 84 anos, em São Paulo. O apresentador estava internado desde 25 de julho no Hospital Sírio-Libanês para tratar de uma pneumonia.

Derico revelou que acordou com o celular tocando com a notícia da morte do amigo. O saxofonista trabalhou ao lado de Jô Soares por 28 anos e não escondeu as lágrimas ao falar do artista.

“Metade da minha vida eu passei ao lado dele. Uma experiência única, momento mágico. O Jô era uma pessoa muito generosa, sempre foi. Mesmo em um programa sério, ele dava a oportunidade para as pessoas fazerem aparições. Ele dava oportunidade para todo mundo, ele dava visibilidade”.