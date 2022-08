'Beijo do Gordo': internet homenageia Jô Soares

Jô Soares fez história na TV brasileira (foto: reprodução/Globo)

O nome de Jô Soares ficou em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter, na manhã desta sexta-feira (5/8) após a confirmação da morte do artista.





Amigos e fãs lamentam o falecimento e prestam homenagens, relembrando situações marcantes de sua trajetória como humorista, escritor, ator, diretor - um multiartista.

A entrevista de Jô Soares com as atrizes Nair Belo, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues foi um dos momentos mais citados na rede social.



O trecho considerado top três de melhores entrevistas foi originalmente exibido em 2000, no "Programa do Jô" e também é apontado como um 'patrimônio histórico’ da TV brasileira.



Eu já perdi as contas de quantas vezes já vi a entrevista de Nair Bello, Lolita Rodrigues e Hebe com o Jô Soares. Isso aqui é patrimônio histórico! pic.twitter.com/5ESoKJ0KqL %u2014 PEDRAO (@Itspedrito) August 5, 2022

2012, Jô reexibiu as imagens da entrevista, em seu perfil, para homenagear Hebe Camargo, que faleceu naquele ano. Agora, os usuários idealizam um animado reencontro dos artistas: “imaginem a festa de Nair Bello e Hebe Camargo no reencontro com Jô Soares.

Imaginem a festa de Nair Bello e Hebe Camargo no reencontro com Jô Soares %u2728 pic.twitter.com/p8NHDsHIa3 %u2014 Jeff Nascimento (@jnascim) August 5, 2022

O jornalista Afonso Borges destaca que, para a sociedade, perder um artista como Jô Soares vai além de perder suas obras: “Quando uma pessoa como Jô Soares morre, a cultura de um país inteiro se ressente. O aforismo de Drummond pode ser usado: 'Morreram Jô Soares', um multiartista.” publicou Borges em seu perfil no Instagram.



Quando uma pessoa como Jô Soares morre, a cultura de um país inteiro se ressente. O aforismo de Drummond pode ser usado: %u201CMorreram Jô Soares%u201D, um multiartista. Para nós, da literatura, a perda é maior: além de escritor brilhante, vai-se um divulgador do livro e da leitura. A. %u2014 Afonso Borges (@afonsoborges) August 5, 2022

Para relembrar a trajetória do Gordo, como também era conhecido Jô, um usuário prestigiou a estreia do apresentador na Rede Globo.



A estreia de Jô Soares na Globo foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na televisão brasileira (parte 1) pic.twitter.com/EYAWu3vFMf %u2014 Lucas Rohan (@lucasrohan) August 5, 2022

Amigos e personalidades também prestaram homenagens ao humorista que morreu, aos 84 anos, na madrugada desta sexta-feira (5/8).



A apresentadora Ana Maria Braga publicou com o apresentador. Na legenda ela conta: “eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos nós. Hoje o dia amanheceu mais sem graça. Vá em paz meu amigo!".



Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos nós. Hoje o dia amanheceu mais sem graça. Vá em paz meu amigo! #ripjôsoares #josoares pic.twitter.com/N7s31M6k3E %u2014 Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 5, 2022

A apresentadora Adriane Galisteu também se despediu do amigo. "Meu Deus o mundo sem você… Meu amado amigo, diretor, conselheiro, vizinho que tristeza… Você sempre foi cercado de amor e sempre será assim ! Vou seguir te aplaudindo e através de suas obras aprendendo com você!", escreveu.



“Único”. Assim a cantora Zélia Duncan descreveu o humorista em sua homenagem, além de destacar seu amor por sua profissão: "um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série e um entrevistador brilhante".



O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto!%uD83E%uDD72%uD83D%uDC94 %u2014 Zélia Duncan %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 (@zeliaduncan) August 5, 2022

O falecimento

Jô Soares encerrava os programas com o famoso 'beijo do Gordo' (foto: Reprodução / redes sociais)

Jô estava internado desde 25 de julho no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, para tratar de uma pneumonia. Entretanto, a causa da morte ainda não foi divulgada.

O enterro e velório serão reservados à família e amigos, em data e local ainda não informados.