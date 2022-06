Festival A Ilha: banda Lagum reúne artistas no Mineirão

Lagum é anfitriã de artistas que se destacam na cena pop nacional (foto: Webber Pádua/Divulgação)





Belo Horizonte recebe neste sábado (25/6) o festival A Ilha, promovido pela banda mineira Lagum. Além dos idealizadores, o evento na Esplanada do Mineirão contará com FBC, Marcelo D2, Sidoka, Melim, Rubel, Paige, Daparte e Clarissa, entre outros. Vários feats estão previstos.



Os ingressos podem ser comprados na plataforma Sympla pelo valor do lote final de cada categoria. A classificação etária é de 16 anos.





A lista de convidados reúne nomes que fazem ou fizeram parte da trajetória da banda. Pedro Calais informa que cada show deve durar cerca de duas horas. Com isso, as atrações terão mais tempo no palco em relação ao que costuma ocorrer em eventos do gênero.





Marcelo D2 traz sua mistura de rap com samba à Esplanada do Mineirão (foto: Washington Possato/Divulgação)

Os fãs da Lagum podem esperar surpresa durante o set da banda, mas Pedro não revela o nome do artista que dividirá o palco com o grupo.

"Espero que o público se divirta, porque nós vamos nos divertir em cima do palco", ele afirma.





FBC: rap com funk à moda mineira (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Pop brasileiro





Criada em 2014, em Belo Horizonte, a banda é formada por Pedro Calais (vocal), Otávio Cardoso (guitarra), Jorge (guitarra) e Chico Jardim (baixista).O álbum mais recente do grupo, chamado “Memórias”, foi lançado em 2021.



Se quiser conhecer um pouco mais sobre a Lagum, confira essa entrevista exclusiva da banda para o Pouquinho podcast.



