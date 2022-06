Josy.Anne mostra civilização perseguida por bicho invisível em 'Récita 1'

Josy.Anne será a atração deste sábado (25/6) do Solo Negro com o seu novo espetáculo “Récita 1”, às 20h, no Espaço Cênico Yoshifumi Yagi – Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, s/nº – Alípio de Melo), com entrada gratuita. A apresentação marca o encerramento da edição 2022 do projeto neste ano.Em “Récita 1”, a atriz, cantora (de formação lírica), compositora e percussionista mineira traz sons de renascimento, de vida e morte, contando a história de uma civilização perseguida por um bicho invisível que, quando se aloja no interior do indivíduo, é movido pelo metabolismo da ganância.