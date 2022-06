Circuito Saraus apresenta Will Soares, Eli Nunes e Andressa Versi

Will Soares e Eli Nunes levam Willa Queer e Lili Bertas para o Sarau Dengo (foto: Lina Mintz/Divulgação)

Eli Nunes e Will Soares se apresentam no Circuito Saraus das Estações, neste sábado (25/6) à tarde, no Museu da Moda, no Centro de BH. “A gente trabalha com dança, performance, teatro, arte drag. Nosso experimento cênico traz um pouco dessas linguagens, por meio da investigação de personagens que são a mesma pessoa e, ao mesmo tempo, se transformam ao longo da peça”, diz Eli. Eli Nunes e Will Soares se apresentam no Circuito Saraus das Estações, neste sábado (25/6) à tarde, no Museu da Moda, no Centro de BH. “A gente trabalha com dança, performance, teatro, arte drag. Nosso experimento cênico traz um pouco dessas linguagens, por meio da investigação de personagens que são a mesma pessoa e, ao mesmo tempo, se transformam ao longo da peça”, diz Eli.





Multilinguagem





Em 2021, o experimento foi apresentado como “Reflex sou”, na edição on-line do Festival Cenas Curtas, promovido pelo Galpão Cine Horto. “Agora a gente vai experimentar, pela primeira vez, o calor do público”, ressalta.





A dupla faz parte do Sarau Dengo. Outra atração do circuito será o show de voz e violão de Andressa Versi.





Cerca de 70 profissionais da capital foram contemplados no Circuito Saraus das Estações, que percorreu vários centros culturais de BH. Idealizado pela cantora, compositora e produtora Flávia Ellen, o projeto realiza sua última rodada com a chegada deste inverno, com a presença do público e também on-line, via YouTube.

O circuito articulou cinco ações realizadas na capital: Colabhorasom, Sarau D’Morais, Sarau da Iaiá, Sarau Dengo e Sarau Mulheres Criando, promovidos, respectivamente, pelo produtor Pedro Sá e pelos artistas Marquim D’Morais, Iaiá Drumond, Flávia Ellen e Amorina, representante do coletivo feminista.





O circuito nasceu da necessidade de juntar forças, diz Flávia Ellen. “Reparei que havia muitos saraus na cidade, mas eles não se conectavam. Esses cinco, por exemplo, existem há alguns anos”, afirma.





O sonho dela é criar uma cultura de circuito em BH, fortalecendo iniciativas isoladas. “Percebemos que há espaço para eventos de arte autoral em formato mais intimista”, comenta.



Andressa Versi faz show de voz e violão no Museu da Moda (foto: Eloah/Divulgação)



Parceria Desde 2021, Flávia, Pedro, Marquim, Iaiá e o Mulheres Criando se uniram para viabilizar eventos quando vira a estação do ano. “Este é o nosso último, infelizmente. A gente abre o inverno no Museu da Moda com o Sarau Dengo”, diz Flávia. A programação se estende a julho.





A iniciativa conta com recursos do Fundo Municipal de Cultura. O dinheiro é curto, observa Flavia Ellen. “Mesmo assim, fizemos 20 eventos envolvendo mais de 70 profissionais. Na pandemia foi legal, mas agora a gente precisa remunerar melhor os profissionais”, diz.





Administrar tantas produções ao mesmo tempo é desgastante, e ela já pensa em trabalhar de outra forma, mas com o mesmo propósito. O projeto Dengo ao vivo, inscrito no Fundo Municipal de Cultura, é associação de Flávia com Iaiá Drumond. “Nossa ideia é fazê-lo no Espaço Comum Luiz Estrela”, adianta, referindo-se ao centro cultural no Bairro Santa Efigênia.





“Com duas produções, conseguimos algo mais coeso, menos trabalhoso e poderemos remunerar melhor os profissionais. A torcida, agora, é para que a proposta seja aprovada”, diz. “Estou com outro projeto na lei de incentivo buscando patrocínio, o Bloco do Dengo. Com o coletivo Mulheres Criando tenho o Sonoro, que já está captado. Temos até edições prontas”, antecipa.

CIRCUITO SARAUS DAS ESTAÇÕES

Sarau Dengo. Com Andressa Versi, Will Soares e Eli Nunes. Neste sábado (25/6), às 17h, no Museu da Moda. Rua da Bahia, 1.149, Centro. Programação completa em https://www.instagram.com/sarausdasestacoes/





A performance reúne dramaturgia teatral, momentos coreografados, dublagem e stand up. Será apresentada pela primeira vez neste formato, informa Eli Nunes, destacando a opção da dupla pela estética da multilinguagem.