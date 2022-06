Murilo Antunes recebe Flávio Venturini e Toninho Horta na Casa Outono

Canção e poesia são a marca registrada da obra construída pelo mineiro Murilo Antunes (foto: Noir Filmes/Divulgação)

O poeta, compositor e escritor Murilo Antunes completa 72 anos neste sábado (25/6), com festa musical a partir das 21h, na Casa Outono. A noite terá vários convidados especiais – Flávio Venturini, Toninho Horta, Beto Lopes e as irmãs Lúcia e Marina Ferraz, entre outros amigos do aniversariante.





Bituca





Não foi nada fácil escolher 20 canções para o show desta noite, entre as 300 que Murilo letrou. “Serão apresentadas parcerias com o Flávio (Venturini), Tavinho (Moura), Toninho (Horta) e Lô Borges. Penso em fazer shows com outros parceiros também, é muita gente”, diz ele.





O próprio Murilo fez o roteiro e selecionou o repertório. “Escolhi quatro músicas para Flávio e três para o Toninho, inclusive, uma delas absolutamente inédita. A melodia foi gravada há algum tempo, porém fiz a letra que ninguém viu. Tem outra que saiu naquele álbum dele, ‘Harmonia & Vozes’ (2010). Disco maravilhoso, mas que ficou no porão, escondido não sei por quê.”









Flávio Venturini vai cantar letra em português feita por Murilo Antunes para a música-tema do filme 'Cinema Paradiso' (foto: Marcelo Mendonça/Divulgação)

Trata-se de “Canto de fada”, que Toninho Horta fez para a filha Luiza. “Vamos ouvir a canção na voz das meninas do Amaranto”, adianta Murilo.





Flávio Venturini vai cantar “Paraíso”, da trilha sonora do longa “Cinema Paradiso” (1989), de Giuseppe Tornatore. “Gosto muito do filme e o vi várias vezes, por isso resolvi fazer a letra. Então, agora sou parceiro do maestro, arranjador e compositor italiano Ennio Morricone (1928-2020)”, ele brinca.





“Flávio a gravou recentemente no seu disco com a banda Do Contra, do Neto Bellotto, músico da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.”









Toninho Horta vai apresentar três canções selecionadas por Murilo Antunes (foto: Moto Uehara/Divulgação)

Os dois parceiros mais frequentes do compositor são Flávio Venturini e Tavinho Moura. “Desta vez, Tavinho está com a agenda cheia e não poderá comparecer. Mas não me surpreenderia se ele aparecer de repente para cantar uma música conosco”, diz o aniversariante. E avisa: “Ocorrerão surpresas ao longo da apresentação, mas não vou dar spoiler.”

Poemas





A direção do show está a cargo de Beto Lopes (violão, baixo e guitarra). A banda reúne Marcos Frederico (bandolim), Vitor Santana (violão) e Raí Medrado (percussão). Murilo destaca o papel de Lopes e elogia Vitor. “É um craque do violão. Toca muito bem, desde os 10 anos, e tem formação clássica. É filho do Nilmário Miranda, tenho muitas músicas com ele.”





O bandolinista Marcos Frederico, conhecido nas rodas de choro de BH, é outro parceiro. “Raí Medrado toca percussão e o grupo Amaranto, desta vez em duo, fará participação especial, uma vez que a Flávia não poderá comparecer”, conta Murilo, referindo-se às irmãs Ferraz, Lúcia e Marina.





O espetáculo será gravado e o vídeo deve chegar ao YouTube. “Primeiro, vamos captar as imagens para depois juntá-las aos singles. Aí, a gente pode ir lançando faixa por faixa ou tudo de uma vez só. Temos que assistir primeiro para ver o resultado”, comenta.





O nome do show, “Murilo Antunes – Desde 1950”, remete à forma como as lojas tradicionais de antigamente se referiam aos artistas.

Ouça 'Refugiados', canção de Murilo Antunes e Lô Borges sobre o drama dos expatriados:



Murilo Antunes nasceu em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, e se mudou para Montes Claros ainda criança. Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade e Maiakovski foram fontes de inspiração para ele.





“MURILO ANTUNES – DESDE 1950”

Neste sábado (25/6), às 21h. Casa Outono, Rua Outono, 571, Bairro Carmo. R$ 50. Informações: (31) 99906-0624.





Ao comentar o cinquentão “Clube da Esquina”, Murilo observa que o movimento surgido em Minas não surgiu com este disco, lançado em 1972. “Na verdade, ele começa mesmo com aquela sonoridade do Bituca, antes disso. O álbum veio consagrar a coisa.”Uma coisa é certa: o compositor Murilo Antunes vai abrir espaço para o poeta Murilo Antunes. “Vou ler os meus poemas com as músicas”, adianta.Estarão à venda no local o livro “Breve balada para viola e sangue”, escrito pelo compositor, e o DVD “Como se a vida fosse música”, sobre a obra dele, dirigido por Flávio Henrique (1968-2018), com participação de Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Tavinho Moura, Flávio Venturini, João Bosco, Paula Santoro, Celso Moreira e Mônica Salmaso.