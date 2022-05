Araxá vai realizar festivais simultâneos de literatura e gastronomia

Parte da programação dos eventos acontecerão no Grande Hotel do Barreiro, em Araxá (foto: Assessoria Saberes e Sabores / Divulgação)

Araxá, no Alto Paranaíba, contará com eventos simultâneos, de gastronomia e literatura, entre os dias 11 e 15 de maio. O Festival Saberes e Sabores será realizado no Grande Hotel do Barreiro juntamente com o 10° Festival Literário de Araxá - Fliaraxá, que este ano abordará o tema “Abolição, Independência e Literatura ", e também será promovido em pontos descentralizados da cidade.

De acordo com os organizadores, tudo foi elaborado de forma com que os interessados possam passear por um universo de conhecimento e tenham experiências gastronômicas com atividades culturais durante os dias de programação.

“Os festivais são distintos em sua essência e execução, mas que irão se complementar à medida que têm público em comum e uma programação que vai agradar toda a família”, explica Elisa Baião Macedo, presidente da Fundação Cultural Acia, que organiza o Festival Saberes e Sabores.

Literatura e gastronomia

A 10ª edição do Fliaraxá trará uma imensa livraria, espaços de interação de autores da literatura nacional e local e um auditório para os debates. O evento contará com programação presencial adulta e infantil, oficinas, prêmio de redação e exposições artísticas. Em formato híbrido, as atividades acontecerão de forma descentralizada, em outros pontos do município, como: Grande Hotel, Teatro Municipal Maximiliano Rocha, Parque do Cristo e Fundação Cultural Calmon Barreto.

Já o Festival Saberes e Sabores oferecerá em sua tenda gastronômica, situada exclusivamente no Grande Hotel, estandes destinados a bares, restaurantes e cervejarias artesanais, oficinas, degustações (cafés, gin, vinho e cachaça), produtos da terra e espaço para apresentações culturais e artísticas.

“São festivais muito consolidados. Por isso, nossa única preocupação em relação a essa integração foi colocar a mesma identidade e elegância em ambos os espaços, para que tanto marcas quanto atrações sejam elas culturais e literárias, da parte do Fliaraxá, quanto as atrações gastronômicas e musicais do Saberes e Sabores fiquem na mesma proporção” , ressalta o diretor e criador do Fliaraxá, Afonso Borges.

“O mineiro entende de comida boa e é apaixonado por literatura, por isso, essa integração é tão relevante e, com certeza, vai proporcionar momentos inesquecíveis”, aposta o idealizador do Festival Saberes e Sabores, Armando de Angelis.

A programação completa estará disponível nos sites e redes sociais dos eventos (confira abaixo).

Sobre o Fliaraxá

O Fliaraxá – Festival Literário de Araxá – foi criado em 2012 pelo empreendedor cultural Afonso Borges, diretor-presidente da Associação Cultural Sempre um Papo.

Este ano o evento trará o tema "Abolição, Literatura e Independência", com a presença de escritores e intelectuais em língua portuguesa. Mais de 50 convidados compartilharão suas experiências, obras e pesquisas em debates, mesas e rodas de conversa.

As cinco primeiras edições do Fliaraxá aconteceram no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto. Porém, em 2017, o festival passou a ocupar o espaço do Grande Hotel de Araxá, edificação construída em 1942, considerada um patrimônio histórico do estado de Minas Gerais.

Cerca de 140 mil pessoas passaram pelo festival em suas oito edições presenciais, mais de 400 autores participaram da programação e 130 mil livros foram comercializados na livraria do evento.

A 9ª edição do Fliaraxá (2020), devido à pandemia, aconteceu em formato virtual/digital/híbrida, permanecendo com programação 24 horas no ar, totalizando 101 horas de transmissão contínua.

Festival Saberes e Sabores

O Festival Saberes e Sabores ganhou o formato atual, que tem como foco a promoção dos valores locais e regionais, a partir de 2016. O evento foi inspirado em um livro de seu idealizador, Armando de Angelis. Na obra ‘Sabores e Saberes de Araxá’, o autor narra períodos da história da cidade e sua gastronomia.

Armando traz para o festival, além da inspiração, seu renome e a experiência na realização de grandes eventos gastronômicos.

Em outras edições, já passaram pelo evento os chefes franceses Claude Troisgros e Érick Jacquin e atrações musicais como Derico e Sindicato do Jazz, Swiss College Dixie Band e Pepeu Gomes.

Os eventos

10º Fliaraxá – Festival Literário de Araxá

De 11 a 15 de maio, de quarta a domingo.

Tema: “Abolição, Independência e Literatura”

Formato híbrido: transmissão em tempo real pelas plataformas do festival: Youtube e Facebook do @fliaraxa

Formato local: apresentações e programações no Grande Hotel de Araxá, Teatro Municipal Maximiliano Rocha, Parque do Cristo e pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto.

Festival Saberes e Sabores

De 11 a 15 de maio, de quarta a domingo.

Local: Grande Hotel do Barreiro