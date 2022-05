Belle and Sebastian é uma das bandas mais relevantes da cena mundial do indie pop (foto: HOLLIE FERNANDO/DIVULGAÇÃO )

A melhor forma de chegar ao novo álbum do grupo escocês Belle and Sebastian é assistir aos vídeos dos singles "Young and stupid" e "If they're shooting at you". "A bit of previous", o disco cheio, com 12 faixas, só vem a público na próxima sexta-feira (6/5). Mas os singles – tem ainda o terceiro, "Unnecessary drama" – mostram por que o combo continua relevante em quase 30 anos de serviços prestados à música.





Na era “tiktoker”, em que superexposição e egolatria caminham de braços dados, a banda fala de si mesma e do mundo de maneira simples e direta. “Young and stupid” é doce e animada, com melodia otimista, em que o vocalista Stuart Murdoch canta sobre a estupidez da juventude.





Falando de si e de todos, o frontman dispara, na canção de três minutos de bateria marcada, como a vida se desdobra de diferentes maneiras com o avanço da idade. O clipe é uma ode à nostalgia, com fotografias da infância e juventude dos sete integrantes da banda.

CRUZ VERMELHA

O vídeo da canção “If they’re shooting at you” é construído a partir de fotografias, mas de maneira totalmente diferente. Ela foi composta para arrecadar fundos para as vítimas da invasão da Ucrânia pela Rússia – toda a renda foi destinada à Cruz Vermelha.





Acompanhando a canção, em que Murdoch entoa “Tem uma montanha desabando sobre mim/ Tenho doença e tenho dúvidas/ Oh, as pessoas querem gritar e gritar”, há imagens feitas por fotógrafos que estão cobrindo o conflito.





Apenas algumas fotos mostram militares em ação – a maior parte traz famílias com vidas destroçadas pela guerra. Aberta por piano e metais, a canção é agridoce, com a mensagem final de união.

Veja o clipe com imagens da Ucrânia:



EM GLASGOW

“A bit of previous” é o primeiro álbum do grupo em mais de 20 anos, gravado em sua cidade natal, Glasgow. A pandemia obrigou os músicos a se recolherem em casa – os planos iniciais eram de gravá-lo em Los Angeles.





“Chegávamos todas as manhãs para tocar nossas músicas, escrever juntos, tentar coisas novas, pegar o proverbial pedaço de barro e moldá-lo todos os dias”, afirma Murdoch no encarte do disco.





O indie pop que explodiu na década de 1990 deve muito ao Belle and Sebastian, uma das bandas do gênero mais adoradas do mundo, surgida do grupo de universitários que se reuniu a partir do chamado de Murdoch.





Corria o ano de 1994, e Stuart Murdoch se inscreveu no programa de assistência social do governo destinado a músicos desempregados, que financiava a gravação de um álbum. Formou sua banda e, em três dias, gravou “Tigermilk” (1995).

POP DE CÂMARA

Ainda que apressado, o álbum de estreia já mostrava o poder de fogo da banda: as composições de veia literária de Murdoch se casavam com a instrumentação pop de câmara em canções suaves, mas com um lado levemente distorcido.









(foto: Reprodução) Mudanças de formação vieram, como também uma dezena de álbuns – clássicos do indie, como “The boy with the arab strap” (1998), e vários projetos, como “Days of the bagnold summer” (2019), em que a banda releu um punhado de canções antigas para colorir a trilha sonora do filme homônimo.

“A BIT OF PREVIOUS”

• Álbum da banda Belle and Sebastian • Matador • 12 faixas • Lançamento na sexta-feira (6/5) em LP, CD e streaming