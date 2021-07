Final de 'Caçando Hitler' revela verdade sobre possibilidade de um 4º Reich

(foto: HISTORY/REPRODUÇÃO)

“Caçando Hitler: O capítulo final”, vai ao ar com exclusividade nos canais History e History2, nesta quarta-feira (28/07), às 22h10. Com duas horas de duração, o episódio inédito especial encerra a terceira e última temporada da série. Nesta etapa, a equipe de pesquisadores ganhou um reforço de peso e, com uma nova abordagem, utilizou estratégias militares para tentar resolver o mistério da hipotética fuga de Hitler de uma vez por todas. O veterano da CIA Bob Baer recrutou um aliado para ajudar na investigação: Nada Bakos, ex-agente de combate ao terrorismo, e um dos maiores especialistas em redes terroristas. Bakos integrou o time responsável por encontrar líderes da al-Qaeda e do Estado Islâmico.



“Caçando Hitler: O capítulo final”, vai ao ar com exclusividade nos canais History e History2, nesta quarta-feira (28/07), às 22h10. Com duas horas de duração, o episódio inédito especial encerra a terceira e última temporada da série. Nesta etapa, a equipe de pesquisadores ganhou um reforço de peso e, com uma nova abordagem, utilizou estratégias militares para tentar resolver o mistério da hipotética fuga de Hitler de uma vez por todas. O veterano da CIA Bob Baer recrutou um aliado para ajudar na investigação: Nada Bakos, ex-agente de combate ao terrorismo, e um dos maiores especialistas em redes terroristas. Bakos integrou o time responsável por encontrar líderes da al-Qaeda e do Estado Islâmico.

• • •





Juntos, Baer e Bakos montaram um time de campo que inclui agentes, especialistas locais e historiadores equipados com a mais avançada tecnologia e centenas de documentos secretos para examinar essa enorme rede e avaliar mais de perto como Hitler poderia ter escapado da Justiça. No especial, após demonstrar a teoria de que Hitler (1889-1945) poderia ter fugido da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial para se refugiar na América do Sul, Bob Baer volta para demonstrar que um 4º Reich estava sendo formado ao Sul do continente, e que os nazistas preparavam um ataque surpresa contra os Estados Unidos.