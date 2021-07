Banda Tuyo lança disco e recebe apoio do YouTube para a carreira

A banda paranaense Tuyo conta com a participação de Lenine no segundo volume de seu álbum "Chegamos sozinhos em casa", lançado na semana passada (foto: Juh Almeida/Divulgação)





Há poucos meses, a banda paranaense Tuyo deu início ao lançamento do álbum "Chegamos sozinhos em casa". O primeiro volume do trabalho foi divulgado em 27 de maio passado, contendo nove faixas e a participação de artistas como Jaloo, Lucas Silveira e Luccas Carlos. No último dia 22, o trio formado por Lay Soares, Lio Soares e Jean Machado lançou o segundo e último volume do disco, com oito faixas inéditas e convidados como Lenine e Drik Barbosa.





"Dividimos o disco para conseguir conversar com o público um assunto por vez. Para tornar mais digerível e compreensível uma obra robusta", afirma Lio. "As escolhas estéticas e os temas das letras podem ser bastante densos se a gente tem contato sem cronologia, não sei… Acreditamos no poder que o jeito de contar as histórias carrega."





O tema do disco surgiu de um processo pessoal na vida dos três, que moravam juntos e decidiram se mudar cada um para uma casa diferente. "No volume um, dedicamos tempo para falar sobre como o território interfere na sensação de autonomia e, no volume dois, falamos sobre os ciclos presentes nesse processo", ela pontua.





TIMBRE

"No campo das escolhas estéticas, sinto que o primeiro volume apresenta uma proposta de timbre e ritmo que no segundo é ainda mais ressaltado", Lio acrescenta. a faixa "Fracasso" traz a participação de Lenine. A ponte para a parceria com o cantor e compositor pernambucano foi feita por amigos em comum.





"No meio do processo de feitura das músicas, soubemos que, por termos amigos em comum, alguma coisa da nossa obra já tinha chegado aos ouvidos dele. Aproveitamos isso para convidá-lo e qual não foi a nossa surpresa quando ele disse sim", conta Lio. "Ter a oportunidade de assistir nossos versos ganhando vida através dele foi bastante emocionante para nós", ela comemora.





Já a rapper paulistana Drik Barbosa participa da música "Tem dias". RDD, integrante do grupo baiano ÀTTØØXXÁ, é o convidado da faixa de abertura do disco, "Do lado de dentro". Já na derradeira "Pouco espaço", a Tuyo repete a parceria com o pianista e compositor Jonathan Ferr – ele participa da faixa "Toda vez que eu chego em casa", presente no primeiro volume –, que aparece junto de Shuna.





"Saudade impura", "Turvo", "Hoje eu quero chorar" e "Chegamos sozinhos em casa" completam o repertório do disco. De acordo com Lio, o itinerário do novo trabalho não se encerra neste segundo volume. "Ainda existem mais episódios da trajetória desse disco para acontecer. Preparamos tudo com bastante cuidado, muita atenção e trabalho para multiplicar as possibilidades desse álbum", ela afirma.





Um desses episódios deve acontecer no palco, diante do público, mas somente quando isso puder ocorrer com segurança. "Temos, sim, a intenção de viver esse disco nos palcos, mas apenas quando estivermos minimamente seguros para que isso aconteça. Muito tem se conversado sobre podermos voltar gradativamente para a estrada, mas seguimos atentos para não atropelar um processo que tem tudo pra ser muito bonito se feito no tempo apropriado", pontua.





"Chegamos sozinhos em casa" é o segundo álbum da Tuyo. Antes disso, a banda lançou o disco "Pra curar" (2018) e o EP "Pra doer" (2017). Questionada sobre a principal diferença entre a banda no início da carreira e agora, Lio afirma que o tempo deu a eles maturidade para enxergar as coisas com calma.





"Substituímos esperanças ingênuas por estratégias genuínas, passamos a ter recursos para ampliar nossos territórios, ganhamos mais ferramentas para produzir a partir da boa receptividade dos trabalhos", ela comenta. "O jeito de ver a vida mudou, mas a maneira como a gente fala as coisas segue ali,do nosso jeitão", conclui.





“CHEGAMOS SOZINHOS EM CASA - VOL. 2”

.De Tuyo

.9 faixas

.Natura Musical

.Disponível nas plataformas digitais4





APOIO DO YOUTUBE

A Tuyo foi selecionada para participar da edição 2021 do Foundry Artists, fundo de investimento do YouTube voltado para artistas independentes. Além da banda, a cantora mineira Marina Sena está entre os 27 artistas selecionados. De acordo com o anúncio, feito nesta terça-feira (27/07) os artistas receberão apoio da plataforma de vídeos e investimento para o desenvolvimento de conteúdo.