Angelina Jolie e livros infantis dão alento para os ucranianos em Lviv

A atriz Angelina Jolie brinca com crianças em Lviv, cidade que visitou no sábado (foto: Telegram/reprodução) "Muitos dos nossos escritores estão agora no Exército" Romana Iaremyn, livreira em Lviv





No sábado (30/4), Angelina conversou com ucranianos que fugiram das zonas de combate e com pesssoas que prestam ajuda psicológica na estação de Lviv.





O conflito já forçou 5,4 milhões de ucranianos a deixar seu país. Mais de 7,7 milhões fugiram de suas cidades e estão deslocados internamente, de acordo com a ONU.





Livro "Polinka" foi escrito por um avô ucraniano para a neta antes de partir para o front (foto: Yuriy Dyachyshyn/AFP)

SESSÕES DE LEITURA

Uma livraria de Lviv busca consolar as crianças, oferecendo abrigo no porão quando as sirenes de ataque aéreo disparam. Naquele espaço, são promovidas sessões de leitura para meninos e meninas deslocados, que se viram obrigados a deixar suas cidades.





A livreira Romana Iaremyn exibe centenas de livros guardados quase até o teto, resgatados em áreas devastadas pelos ataques.





Embrulhados em embalagens brancas, os exemplares foram recuperados em Kharkiv, a grande cidade do nordeste ucraniano, parcialmente cercada e bombardeada diariamente pelas forças russas.





Armazenados no que antes era a sala de leitura infantil, os livros são apenas uma fração do que a editora e livraria conseguiu salvar dos bombardeios.





“Funcionários do nosso armazém tentaram retirar pelo menos parte dos exemplares. Eles encheram um caminhão, e tudo foi levado por uma empresa postal”, explica Iaremyn.





Milhares de pessoas, principalmente mulheres e crianças, têm fugido para Lviv ou atravessam a cidade para chegar à Europa.





“Não sei como meus colegas fizeram para permanecer em Kharkiv. Os que fugiram e os que estão comigo dizem ter a impressão de que a cidade foi arrasada”, lamenta Romana Iaremyn.





A loja dela reabriu as portas um dia após a invasão russa. Durante a primeira onda de chegada de deslocados, pais que haviam abandonado suas casas para proteger as famílias foram até lá em busca de contos de fadas para distrair os filhos nos bunkers.





Alguns compraram “Polinka”, história de uma menina e seu avô publicada pouco antes da invasão, escrita por um homem que está na linha de frente. “Ele queria deixar algo para a neta”, explica a livreira Romana.

"POLINKA"

Nas prateleiras da seção para adultos, ela mostra a coleção de ensaios sobre mulheres ucranianas esquecidas pela história. Seu autor também está lutando contra os russos.





“Muitos dos nossos escritores estão agora no Exército”, comenta Romana.





Na semana passada, em um dia ensolarado de céu azul, algumas livrarias da cidade funcionavam. No túnel de pedestres sob a rodovia, na área central de Lviev, barracas vendiam traduções de clássicos, como “1984”, de George Orwell, e mangás.





Perto do Museu Arsenal Real, aos pés da estátua de Ivan Fyodorov, impressor do século 16 de Moscou e enterrado em Lviv, vendedores expunham livros para venda ou aluguel.