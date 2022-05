Relembre as celebridades que bateram ponto nos 33 anos de 'Os Simpsons'

O físico inglês Stephen Hawking foi quatro vezes a Springfield (foto: Star+/divulgação)





Green Day

Destaque do punk rock mundial, a banda apareceu em “Simpsons: O filme” (2007), tocando a canção da abertura do desenho.





Paul McCartney no episódio "Lisa, a vegetariana" (foto: Star+/divulgação)



Paul McCartney

O beatle surgiu no episódio “Lisa, a vegetariana”, no qual ele e a primeira mulher, Linda, ajudam Lisa a deixar de comer carne. Fato curioso: o astro só aceitou participar sob a condição de que a personagem permanecesse vegetariana pelo resto da série.





Britney Spears

A princesinha do pop foi apresentadora do Prêmio Orgulho de Springfield, em “Bilionário por um dia”, 12º episódio da 11ª temporada.





Ronaldo em "Marge gamer", com a camisa do Real Madrid (foto: Star+/divulgação)



Ronaldo Fenômeno

O craque está no episódio “Marge gamer”, usando as camisas do Real Madrid e da Seleção Brasileira.





Stan Lee

O gênio da Marvel é o convidado de “I am furious (Yellow)”, episódio da 13ª temporada, quando Bart ataca de quadrinista e cria o herói Angry Dad, inspirado no pai, Homer.





Lady Gaga

A icônica cantora vai a Springfield e não consegue acreditar que todos daquela cidade estão deprimidos. Ela tenta animá-los usando uma roupa feita de bacon.





Stephen Hawking

O físico inglês apareceu na série quatro vezes. Frequentador assíduo de Springfield, chegou a dizer que sua atividade principal era ser personagem de “Os Simpsons”.





Mark Zuckerberg

No episódio “Lisa caridosa”, o criador do Facebook diz para Lisa que ele abandonou a universidade, enquanto ela tenta convencer o colega Nelson a permanecer na escola em vez de focar em seu negócio.