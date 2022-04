Fliaraxá 2022 vai abordar abolição, independência e literatura

Maria Firmina dos Reis, mulher negra maranhense que foi pioneira na literatura brasileira (foto: Grupo de pesquisadores de Maria Firmina dos Reis/Divulgação)

O tema do Festival Literário de Araxá (Fliaraxá), que chega à sua 10º edição entre 11 e 15 de maio, será 'Abolição, Independência e Literatura'.

O evento acontecerá no formato híbrido, com transmissões de diversos locais de Araxá, como: Grande Hotel, Teatro Municipal Maximiliano Rocha, Parque do Cristo, Fundação Cultural Calmon Barreto, praças e escolas de bairros periféricos.

Mais informações sobre a programação do evento você encontra nesse link

Esse ano, o evento escolheu como patrona a escritora maranhense Maria Firmina dos Reis (1822-1917) , voz pujante do universo afro-brasileiro e conhecida pela voz de uma mulher negra contra a escravidão e a subalternização do elemento negro e da mulher negra, presa à violência sexual e doméstica.

Já o escritor homenageado é o baiano Itamar Vieira Jr, considerado uma das atuais revelações da literatura brasileira dos últimos anos. Ele é autor de “Torto Arado”, vencedor dos prêmios Leya, Oceanos e Jabuti.

Outras informações do evento estão no site e em suas redes sociais

Pré-Fliaraxá