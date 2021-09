Com agenda lotada, BH vê a volta de grandes eventos neste sábado

A cantora Marina Sena é uma das atrações de hoje do Quintal Sarará, cuja programação de shows será realizada no Bairro Floresta, com presença de público (foto: Sarah Leal Bernardo Silva/Divulgação) Decreto publicado pela Prefeitura de Belo Horizonte nessa sexta-feira (17/9) flexibilizou ainda mais a realização de eventos em meio à pandemia da COVID-19, o que abrange shows, teatro, cinema e festins gastronômicos. A agenda cultural da capital e também a de cidades do interior do estado neste fim de semana reflete este momento, em que o setor cultural ensaia uma volta à normalidade.





Festival de pagode no Megaspace, em Santa Luzia, exposição de arte contemporânea no Barreiro, a 24ª edição do Festival de Cultura e Gastronomia Tiradentes, show do grupo Cobra Coral e apresentação da peça “Cinderela” no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, concerto da Orquestra Ouro Preto no Sesc Palladium, festa de música eletrônica no Crystal Night Club e o projeto Quintal Sarará, que, conforme o material de divulgação, “marca o retorno das atividades presenciais” com apresentações musicais e DJs em um espaço no Bairro Floresta. Esses são alguns exemplos de atividades com presença de público previstas para este fim de semana.









Para artistas e produtores, a reabertura só vai se ampliar à medida que os protocolos continuarem a ser respeitados. O festival Vai Ter Samba, que chega à sua segunda edição neste sábado (18/09), reunindo os cantores Belo e Ferrugem e os grupos Revelação, Akatu e Marra Pura no Megaspace, se ancora nos bons resultados de uma primeira edição, realizada no mesmo local, 20 dias atrás, para voltar à baila e projetar uma agenda. Uma terceira edição, com nomes já confirmados, está prevista para o próximo dia 25.





Organizador do Vai Ter Samba, o produtor Philippe Xavier diz que a primeira edição ocupou apenas 10% da capacidade do espaço – sendo que a Prefeitura de Santa Luzia libera até 50% – e seguiu todos os protocolos, trabalhando só com mesas e camarotes, com uso obrigatório de máscara, álcool em gel em todos os lugares, e funcionários orientando o público no sentido de se evitarem as aglomerações.

DEU CERTO

“Os índices epidemiológicos seguiram caindo nos últimos 20 dias depois daquela primeira edição, o que mostra que deu certo”, afirma. Ele aponta que a opção de trabalhar com 10% de ocupação é uma decisão da produção, que leva em conta a segurança do público.





O formato desta segunda edição será idêntico ao da primeira. “Como deu tudo certo, a gente mantém a mesma estrutura, só que agora distribuindo máscaras na entrada do evento. Na primeira edição, algumas pessoas chegaram sem máscara e isso gerou um desgaste, porque elas tinham que voltar para pegar. Agora vai ter distribuição gratuita na porta. Apenas corrigimos alguns pequenos detalhes, mas a estrutura é a mesma”, diz.





Mauro Júnior, integrante do grupo Revelação, uma das atrações escaladas, diz que a agenda de shows presenciais já vinha sendo retomada aos poucos, com algumas apresentações para públicos reduzidos no Rio de Janeiro.





“Saímos do Rio pela primeira vez desde a chegada da pandemia há três semanas, para um show em São Paulo, e, no último fim de semana estávamos no Espírito Santo. Em todos os shows que a gente fez com público até agora, todo mundo cumpriu os protocolos, o número de pessoas estava dentro do permitido. Para nós está sendo muito bom retomar o contato com os fãs”, diz.

COBRA CORAL

Um misto de expectativa pelo reencontro presencial com o público e cautela, porque a pandemia ainda é uma realidade presente, reverbera entre integrantes do grupo Cobra Coral – Pedro Morais, Mariana Nunes e Kadu Vianna –, que volta a experimentar a proximidade com o público, com show hoje no teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube.



Em setembro do ano passado, o trio chegou a participar do Festival Desperta, promovido pela Unimed no espaço Golden Dream, na Vila da Serra, mas o evento foi no formato drive-in, com a plateia sintonizando o show pelo rádio do carro.





“A gente vem tentando se reinventar nesse contexto de pandemia. Com esse show de agora, abre-se uma brecha para sentir de novo o palco, o público, tocar as músicas que gravamos ao longo da carreira”, diz Morais.





Mariana diz que o reencontro presencial com o público é um grande alento depois de um longo tempo em que o trabalho, como diz, só existiu virtualmente. “A gente se alimenta dos encontros físicos, então é um alívio muito grande poder fazer este show. A gente queria desde o ano passado fazer um show comemorativo pelos 10 anos do grupo, mas não faria sentido se não fosse com o nosso público, que é muito carinhoso. Tem muita expectativa. É um formato restrito ainda, só com um terço do teatro ocupado, mas, para nós, já é muita coisa”, salienta.





Para Kadu, as atividades que estão sendo retomadas com respeito aos protocolos de segurança mostram que é possível uma reabertura gradual, rumo a um cenário de normalidade, não só na esfera da cultura, mas em todos os campos da sociedade, da escola ao estádio de futebol.





“Uma coisa que fez a gente topar esse show é que a direção do teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas está tomando todas as precauções. Se cada um fizer a sua parte e respeitar os protocolos, as coisas tendem a voltar. Aliás, já estão voltando os festivais, os shows em teatro, os projetos artísticos em geral”, diz ele. “Penso que até o final do ano podemos estar com boa parte da população vacinada, então creio que voltaremos em 2022 com uma agenda regular de shows; não uma agenda intensa, e sem casas lotadas, porque ainda será um período de adaptação”, opina.

FESTIM EM TIRADENTES

O Festival de Cultura e Gastronomia Tiradentes, que teve edição virtual no ano passado, opta agora, em sua 24ª edição, pelo formato híbrido. Segundo Rodrigo Ferraz, diretor-geral do evento, todas as ações com potencial de causar aglomeração, como as oficinas e os shows programados – de Warley Henrique, Adriano Campagnani, Toninho Ferragutti, Nivaldo Ornelas e Amaro Freitas –, serão mantidas on-line.





Já a feira dos produtores e os festins gastronômicos ocorrerão no formato presencial. Os jantares exclusivos serão realizados nos dias 24 e 25, nos restaurantes Mia, UaiThai, Ora, Pacco & Bacco, Gourmeco e Tragaluz, com chefs locais preparando os pratos a quatro mãos com convidados vindos de outros estados. A programação completa pode ser conferida no www.farturabrasil.com.br, por onde também serão transmitidas as ações on-line.





“Este foi mais um ano difícil para todos do setor de gastronomia e, principalmente, os de eventos. Em 2020, nos reorganizamos rapidamente e realizamos o evento em forma digital, com o objetivo de ajudar na recuperação da cidade”, diz Ferraz.





“Agora já conseguimos dar um passo adiante e teremos uma programação presencial, que será complementada pelas ações virtuais, deixando o evento com característica híbrida. Será um passo importante, pois temos a esperança de, em 2022, quando o festival completa 25 anos, fazer uma grande celebração em Tiradentes, como sempre foi.”

PRESENÇA NA GALERIA

Da música e da gastronomia para o campo das artes visuais, outro evento que encorpa a agenda cultural deste fim de semana é a 2ª edição do Festival Camelo de Arte Contemporânea. Com curadoria do artista e idealizador Luiz Lemos, da artista e pesquisadora Gabriela Carvalho (Universidade do Porto), do professor e pesquisador Eduardo de Jesus (UFMG) e da artista, professora e pesquisadora Brígida Campbell (UFMG), o evento vai apresentar quatro exposições inéditas, no Viaduto das Artes, no Barreiro.





Poderão ser vistos trabalhos dos artistas Laryssa Machada (Salvador), Juliana de Oliveira (BH), Marcel Diogo (Contagem) e Rafael Ribeiro (Itamonte/SP), selecionados por meio de uma convocatória virtual realizada no início deste ano. Oficinas e palestras também fazem parte da programação.





Luiz Lemos explica que, como na primeira edição, realizada há cinco anos, a ideia era realizar as exposições e as outras atividades do festival em locais distintos, de forma a se criar uma rede. Ele conta que essa segunda edição foi aprovada no Fundo Municipal de Cultura em 2018 e sua realização estava prevista para o início de 2020. “Uma semana antes, BH fechou por conta da pandemia”, diz. A decisão, naquele momento, foi colocar o projeto na gaveta.





“Agora, conseguimos visualizar certa tranquilidade para receber poucas pessoas por vez num espaço expositivo. Antes, a gente pensava em oferecer essa possibilidade de cada artista ocupar um espaço e as pessoas poderem circular pelos diferentes locais, em uma rede de exposições simultâneas, mas, neste momento de enfrentamento da pandemia, nós entendemos que estimular esse tipo de circulação pode não ser o ideal. Então, as pessoas que visitarem o Viaduto Das Artes vão poder fruir as quatro exposições num mesmo lugar”, diz.

PROGRAME-SE

Confira as atrações da agenda deste fim de semana



» Festival Vai Ter Samba

Com Belo, Ferrugem, Revelação, Akatu, Marra Pura e DJ Ávila.

Neste sábado (18/09), a partir das 19h, no Megaspace (Av. das Indústrias, 3.000, Distrito Industrial II, Santa Luzia) Ingressos: Mesas (para quatro pessoas). Valor individual: R$ 80 (2º Lote). Todas as mesas são para quatro pessoas, e os ingressos serão vendidos de forma individual. A posição nas mesas será por ordem de chegada no evento. Camarotes (para 15 pessoas; vendido completo) –

R$ 3 mil (1º lote ). Vendas do camarote: (31) 99383-4099 (WhastApp). Central dos Eventos: https://www.centraldoseventos.com.br.



» Show “Cobra Coral – Dez anos”

Neste domingo (19/09), às 19h, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia),



» 24º Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes

A partir deste sábado (18/09) até 26/09, em Tiradentes e no farturabrasil.com.br. Mais informações: https://www.instagram.com/farturabrasil/. Youtube.com/FarturaBrasil.



» Abertura do 2º Festival Camelo de Arte Contemporânea

Neste sábado (18/09), das 18h às 22h, no Viaduto das Artes (Av. Olinto Meireles, 45, Barreiro). Visitação: de 20/09 a 14/11 (segunda, terça, quarta e sexta, das 10h às 17h; quinta, das 13h às 21h).



» Festa Bordel





» Quintal Sarará Com os DJs Anderson Noise, Carla Elektra, Felipe SB e Paula Vilarino. Neste sábado (18/09), a partir das 22h, na Crystal Night Club (Rua Rio Grande do Norte, 1.470, Savassi). Ingressos a R$ 75 pelo https://www.sympla.com.br/bordel__1327921 » Quintal Sarará