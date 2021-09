Em formato híbrido, Tiradentes realiza o 24º Festival Cultura e Gastronomia

Obedecendo aos protocolos sanitários da pandemia, este ano o evento será em formato híbrido, combinando atrações digitais e experiências presenciais na cidade.

Mais de 200 atrações estão confirmadas. No total, serão 13 grandes chefs, que vão preparar jantares, 15 produtores na Mercearia Fartura presencial e mais de 30 no e-commerce. Além disso, os participantes terão disponíveis 36 cursos virtuais, 32 shows musicais on-line, além de lives, dicas, muito conteúdo de qualidade e ações sociais.

O Festival Cultura e Gastronomia é um dos maiores do país e se tornou tradição entre os mineiros. O evento faz parte do “Projeto Fartura – Comidas do Brasil”, que faz o mapeamento da cadeia produtiva da gastronomia, da origem ao prato.

Como é tradição em Tiradentes, durante o Festival de Gastronomia, todos os restaurantes da cidade são convidados a integrar a programação. Assim, se mobilizam para receber o público, criando pratos exclusivos, menus e receitas especiais.

Festins são uma das atrações mais esperadas pelos turistas que visitam a cidades nesta época (foto: Divulgação)

Festins

Uma das atrações mais esperadas do festival são os festins, que são jantares especiais e exclusivos criados por dois chefs.

Nesse momento, os chefs têm a oportunidade de trocar experiências e inovar na criação dos pratos. Este ano, eles acontecem com vagas limitadas em seis restaurantes de Tiradentes, onde o chef anfitrião recebe um nome nacional. Os jantares exclusivos acontecerão em 24 e 25 de setembro

As duplas, escolhidas pelas curadoras Morena Leite e Carolina Daher são:

Matheus Paratella (Tragaluz) e Bel Coelho (Clandestino – São Paulo – SP);

Rafael Pires (Mia) e Roberta Ciasca (Miam Miam - Rio de Janeiro, RJ);

Ricardo Martins (Uaithai) e Paulo Shin (Komah - São Paulo, SP);

Felipe Oliveira (Ora) e Jorge Ferreira (Olivia - Belo Horizonte, MG);

Juliana Ferreira (Gourmeco) e Bruna Martins (Birosca - Belo Horizonte, MG);

Gustavo Baccarini (Pacco & Bacco), Katia Barbosa (Aconchego Carioca - Rio de Janeiro, RJ) e Ronie Peterson (Senac).

Atrações culturais

Nesta edição, os shows e apresentações teatrais se concentrarão inteiramente nas plataformas digitais do Fartura – Gastronomia do Brasil. Dessa forma, mais pessoas podem curtir as atrações que foram selecionadas a dedo pelo curador Pedro Crivellari.

Entre as mais de 30 atrações estão: Mestrinho, sanfoneiro que compõe a banda de Gilberto Gil; Duo Mitre – das irmãs Luísa Mitre (piano) e Natália Mitre (vibrafone e percussão); a flautista e compositora Marcela Nunes; Daniel Souza e seu quarteto, entre outros.

Chefs de cozinha, artistas, produtores, e-commerces e muito mais vão se reunir de 18 a 26 de setembro em Tiradentes, para o tradicional Festival Cultura e Gastronomia, que chega à sua 24ª edição.