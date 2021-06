Ed Wanderley lança 'Diário de um gordo (em dieta)', sobre a arte de comer

(foto: Divulgação )





O repórter, escritor e contador de histórias Ed Wanderley lança o livro Diário de um gordo (em dieta) nesta quinta-feira (24/6), dia de São João, às 19h, em live nas redes sociais. Por meio de 50 crônicas, a obra mistura reflexões bem e mal humoradas sobre a relação do protagonista com a arte de comer e promete promover identificação e uma boa dose de risadas aos leitores. Diário de um gordo (em dieta) tem 144 páginas e custa R$ 41 (versão física) e R$ 22,90 (e-book Kindle). Para a divulgação do novo trabalho, Ed preparou o booktrailer Os dez mandamentos do paladar. Confira:





Ele explica por meio da frase “ficar à vontade diante dos próprios olhos não é pouca coisa, porque, afinal, muda um pouco o olhar do resto do mundo", que é necessário tratar com leveza as questões de autoconhecimento e auto aceitação na relação com o cotidiano. É possível saber mais sobre as propostas reflexivas da obra, em um segundo booktrailer intitulado Por dentro do Diário de um gordo (em dieta), disponibilizado em formato de entrevista no YouTube.

Na sinopse oficial, o autor faz a comparação entre os prazeres do paladar, do sexo e da música ao citar o filosofo Epicuro, que dizia não conseguir imaginar a vida sem os três elementos. No entanto, o pensador grego também afirma que a chave da felicidade, do domínio dos impulsos e do autocontrole é a moderação. Por seguir a linha do equilíbrio, Ed Wanderley concluiu que Epicuro entraria em desespero ao ler “este diário desmedido, destemido, que pulsa com a intensidade do gorgonzola e faz rir como aquela terceira taça de vinho além da conta”.





A obra também conta como a comida afeta diretamente a vida de todos e descreve os efeitos da privação de doces e carboidratos nas relações sociais. “Tanto que dizem que, entre os efeitos colaterais da dieta, está o mau humor. Não por menos, o protagonista do Diário de um gordo (em dieta) usa de seu jeitão ranzinza para provocar reflexões e risadas enquanto narra sua própria trajetória”, explica.





Ed Wanderley também é autor dos livros Minhas grandes coisas e Fins de semanas e feriados. O pernambucano tem uma extensa e premiada carreira no jornalismo e nos últimos anos passou a se dedicar à produção de crônicas, contos e aforismos.





Serviço

Lançamento do Livro Diário de um gordo (em dieta)

De Ed Wanderley. Autopublicação, 144 páginas. R$ 41 (versão física) e R$22,90 (e-book Kindle)





Live de lançamento

Por meio do Instagram. Quinta-feira (24/6), às 19h. Leitura de crônicas do livro e bate-papo com o autor.