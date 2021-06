Palavras e imagens dialogam em 'Acesa', novo livro de Glaura Santos

A poesia de Glaura Santos se traduz em imagem e palavra (foto: Kivia Kruczynski/divulgação)

A poesia também foi a forma de Glaura Santos se expressar sobre temas que permeiam o cotidiano das mulheres. Versos e traços surgem juntos no recém-lançado “Acesa”, livro da escritora e designer inspirado nas relações humanas. Em especial, “o amor com o desejo”, como define. “Pode vir de algo que acontece comigo ou da narrativa de uma outra pessoa” diz. A poesia também foi a forma de Glaura Santos se expressar sobre temas que permeiam o cotidiano das mulheres. Versos e traços surgem juntos no recém-lançado “Acesa”, livro da escritora e designer inspirado nas relações humanas. Em especial, “o amor com o desejo”, como define. “Pode vir de algo que acontece comigo ou da narrativa de uma outra pessoa” diz.





“'Acesa' tem a ver com coisas vivenciadas. Com experiências que preenchem e transbordam através da escrita”, explica Glaura Santos. Em 2020, ela ilustrou “Azuis”, de Hildebrando Pontes, o primeiro lançamento infantil da editora e livraria Quixote, de BH.





A estreia literária ocorreu em 2018, com “Todo mar vai ser você”, publicado pela Quixote-Do Editoras Associadas. “Acesa” chega a público pela Lei Aldir Blanc.





“Desde o projeto gráfico ele traz essa chama. Vem nas cores, na fenda da capa, tudo isso é intencional. O design gráfico tem forte relação com a poesia, no sentido de ser a tradução visual da essência, de um projeto, do livro, desse tema do amor, traduzido visualmente ali. A poesia é transformar isso em palavras, e é síntese também”, resume.





No processo definido por ela como “intuitivo”, a palavra surge como imagem e vice-versa. Os poemas de Glaura falam sobre encontros interpessoais, dos mornos aos tórridos, sempre contemplando a experiência feminina.





“Apesar de termos caminhado muito nesse sentido, ainda temos muito pela frente para que as mulheres possam se sentir à vontade com seus desejos e viver plenamente suas liberdades. Não fiz o livro como algo político, mas todo ato criativo é um ato político e o tema das feminilidades precisa ser muito pensado ainda”, observa Glaura Santos. Ela espera que o livro “abra portas para outras mulheres se revelarem e falarem sobre sua sexualidade e liberdade.” (PG)



''Acesa'' destaca o diálogo da poesia com o design (foto: Acervo pessoal)



“ACESA”

• Livro de poemas de Glaura Santos

• Independente

• 102 páginas

• R$ 49,90

• Informações: www.glaurasantos.com.br