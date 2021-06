A riqueza poética de Minas Gerais é vasta e atemporal. Poetas do século 19, do século 20 e atuais, entre eles Beatriz Brandão, Alphonsus de Guimarães, Carlos Drummond de Andrade, Ana Martins Marques e Fabrício Marques, compõem um acervo expressivo que merece ser celebrado. Dessa forma nasceu o livro “A casa dos poetas minerais” (Páginas Editora), de Leida Reis. A narrativa ergue uma casa de adobe e Leida passa a receber, um a um, grandes nomes da poesia mineira. A cada poema, a autora busca aproximar a própria escrita da forma de tecer versos do seu homenageado. “A memória é fundamental, e há poetas incríveis que merecem ser lembrados sempre. Espero que este livro chegue aos jovens, às escolas, àqueles que não conhecem a riqueza da produção poética de Minas”, diz a autora, que leu e releu dezenas de poemas para construir “A casa dos poetas minerais”. O lançamento será nesta quinta-feira (10/06), às 19h, durante live transmitida no Instagram (@paginaseditora). Com 104 páginas, a obra está sendo vendida por R$ 29,90 por meio do site paginaseditora.com.br.





Mell Renault visita a Minas interiorana (foto: Páginas Editora/divulgação)

Outro lançamento da Páginas Editora vem de Mell Renault, que apresenta seu terceiro livro de poesia, “Cortejo”. Com apresentação da poeta Luiza Cantanhede e prefácio do escritor Luiz Eduardo Carvalho, ele apresenta a jornada da personagem Maria, que conta sua história de vida em versos. A poesia de Mell é uma conversa na porta de casa, convidando o leitor a conhecer a trajetória de Maria e a memória de sua cidade na serra mineira. Mell apresenta seu registro particular do interior mineiro, com uma reviravolta surpreendente. “Comecei a escrever 'Cortejo' observando os detalhes, os acontecimentos na minha própria rua. Há uma poesia muito rica no dia a dia que não enxergamos, especialmente no meio da correria da cidade grande”, explica a autora. O livro, que custa R$ 40, também pode ser adquirido no site paginaseditora.com.br.