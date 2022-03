Hospital das Clínicas da UFMG participa de pesquisa sobre COVID na gestação

HC da UFMG se une ao estudo patrocinado pela OMS e coordenado pela Unicamp (foto: JerryLai0208/Creative Commons)

O Hospital das Clínicas da UFMG, em parceria com a Rede Brasileira em Estudos da Covid-19 em Obstetrícia (Rebraco), liderada pela Unicamp, fará parte de um estudo sobre os impactos da COVID-19 na gestação, a convite da Organização Mundial da Saúde (OMS). A iniciativa engloba maternidades do Brasil e de outros países - como Argentina, Chile, Índia, Bangladesh, Irã e Quênia.





O intuito da pesquisa é identificar as principais complicações decorrentes da COVID para que estratégias de cuidado possam ser criadas.

Gestantes em pré-natal no HC-UFMG/Ebserh que aceitarem participar do projeto passarão por entrevistas e exames sorológicos que confirmam ou excluem a doença.

As voluntárias serão divididas em vacinadas (com e sem COVID) e não vacinadas (com e sem COVID) e acompanhadas durante toda a gestação. No parto, amostras de placenta, líquido amniótico e sangue do cordão umbilical serão coletadas e enviadas para a Faculdade de Farmácia da UFMG, que fará a análise do material.

O que já se sabe

O estudo ainda está em andamento, mas alguns levantamentos já foram feitos pelos pesquisadores. Já se sabe que a gestação aumenta as chances de a mulher desenvolver quadro grave da doença e o risco de partos prematuros ou de indicação de cesárea.

Por outro lado, acredita-se que a doença não causa malformação do bebê e que a transmissão vertical, da mãe para o feto, é uma raridade.

