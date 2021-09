OMS alerta que nova cepa descoberta pode ser resistente a vacinas

(foto: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) avalia uma nova cepa do coronavírus. Batizada de variante Mu, a cepa surgiu na Colômbia e já está presente em 39 países da América do Sul e da Europa. A entidade classificou a versão como "variante de interesse". De acordo com a OMS, há indicativos de que a Mu pode ser resistente a vacinas. Porém, a entidade alerta que é preciso mais estudos para entender as características da Mu.