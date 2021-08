COVID: Metoprolol é a nova aposta no tratamento terapêutico contra a doença

(foto: Jean-Philippe Ksiazek/AFP - 7/4/21) Um medicamento de custo barato - cerca de 2 euros (R$ 12) - e amplamente utilizado para tratar doenças cardiovasculares pode ser uma nova opção terapêutica contra o novo coronavírus. Pesquisadores europeus observaram, em um estudo clínico, que a droga metoprolol ajuda a tratar problemas pulmonares em pacientes com a forma grave da COVID-19.









No artigo, os cientistas explicam que a forma mais grave da COVID-19 gera insuficiência respiratória grave, um problema que requer intubação e está associado a uma alta taxa de mortalidade. "A infecção pulmonar desencadeada pelo vírus Sars-CoV-2 pode progredir para a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), na qual a inflamação e a hiperativação de neutrófilos (células de defesa) desempenham um papel central. Atualmente, há uma falta de terapias para a SDRA associada a COVID-19", escrevem.





A equipe saiu em busca de alguma droga que pudesse ajudar esses pacientes, e, entre diversos medicamentos, escolheu o metoprolol. Estudos anteriores indicaram que esse remédio é uma boa opção para regular a ativação exagerada de neutrófilos em situações de estresse agudo, como um infarto do miocárdio.





Para avaliar se isso funcionaria em caso de infecção pelo Sars-CoV-2, os cientistas testaram a droga em um grupo de 20 pessoas intubadas em função da COVID-19. Parte dos pacientes recebeu, de forma intravenosa, 15mg da droga por dia, durante 3 dias. O grupo controle recebeu soro.





Os especialistas analisaram secreções presentes no interior do pulmão dos pacientes antes e após o tratamento. Observaram que aqueles que receberam a terapia experimental apresentaram melhora na hiperativação dos neutrófilos e na oxigenação, quando comparados ao grupo controle.





"Ficou claro que, entre os pacientes tratados com metoprolol, foram necessários menos dias em ventilação mecânica e, portanto, uma estadia mais curta na UTI", detalha, em comunicado, Arnoldo Santos, intensivista do Centro Nacional de Investigações Cardiovasculares Carlos III, na Espanha, e um dos autores do estudo.





A equipe destaca que o estudo é inicial, mas que os dados são promissores. "Embora precisemos ser cautelosos com resultados de um ensaio piloto, observamos que o tratamento com metoprolol, nesse ambiente clínico, é seguro, está associado a uma melhora na saúde pulmonar e parece levar a melhorias rápidas na oxigenação do paciente", afirma Borja Ibañes, também autor do estudo. "Esse medicamento parece ser uma intervenção promissora, que pode melhorar o prognóstico de pacientes com COVID-19 gravemente enfermos", acrescenta.





Segurança





Os responsáveis pela pesquisa também enfatizam que o metoprolol é um remédio seguro e barato, além de já estar disponível aos médicos. A próxima etapa do estudo é avaliar se os efeitos do tratamento experimental se repetem em um número maior de pacientes. "Conseguimos auxílio financeiro e, agora, vamos para um ensaio com cerca de 350 pacientes, em 14 UTIs em toda a Espanha", adiantam os autores.





Thiago Fuscaldi, pneumologista e intensivista do Hospital Sírio- Libanês em Brasília, avalia que a pesquisa traz dados importantes, que merecem ser avaliados em uma amostra maior. "Uma análise com apenas 20 pacientes pode gerar riscos de coincidências, é difícil dar garantias de que a melhora aconteceu por causa da droga testada ou por outros medicamentos usados na UTI, como os corticoides, que também foram administrados durante os testes", justifica





"Ainda assim, os dados de melhora foram muito expressivos. É possível que essa pesquisa inicial abra as portas para o uso de mais uma droga no tratamento de casos graves da enfermidade caso isso se repita em uma análise maior."





O médico brasileiro acredita que a escolha pela droga metoprolol se justifica por estudos anteriores em que ela foi usada para o tratamento da sepse, uma inflamação grave. "Algumas pesquisas feitas para tratar essa enfermidade com esse remédio demonstraram dados positivos, mas tudo foi meio nebuloso, ficou difícil dizer se existiu realmente uma melhora. Por isso, a ideia desses pesquisadores em testá-la para outra infecção, como a COVID-19", afirma.