Rejunte mofado e encardido no banheiro passa a sensação de sujeira



Mesmo que a faxina esteja em dia, o rejunte mofado e encardido no banheiro passam a impressão de sujeira constante, além de trazer um aspecto envelhecido ao revestimento. Por isso, nesse post vamos te ensinar como tirar mofo do rejunte do banheiro e deixá-los como novos.

Para eliminar este tipo de sujeira, as receitas caseiras são ótimas, já que enquanto limpam te ajudam a economizar e evitar o uso de produtos abrasivos.





Quais produtos utilizar?





Como dissemos, não é preciso gastar com produtos de limpeza caros e que podem danificar o revestimento. Sendo assim, veja algumas dicas de produtos que você certamente tem em casa.





Vinagre





Um velho conhecido quando se trata de limpeza é o vinagre. Portanto, para limpar o encardido dos rejuntes e azulejos, o recomendado é o vinagre branco.

Sendo assim, espalhe o produto por toda a superfície que deseja limpar, aguarde 20 minutos e retire o excesso com um pano . Mas caso a sujeira seja difícil de ser removida, esfregue com uma escova ou repita o processo no dia seguinte.





Detergente e vinagre





Misture um copo de vinagre de álcool e duas colheres de sopa de detergente neutro. Depois, aplique a mistura nos locais encardidos, esfregue e retire com auxílio de um pano úmido. No entanto, não deixe a mistura por muito tempo para que não seque e fique difícil de remover.





Bicarbonato de sódio e água





Agora, faça uma mistura com a mesma quantidade dos dois ingredientes até formar uma pastinha. Então, aplique com uma escova de cerdas duras ou com uma esponja, usando o lado mais rígido. Na sequência, deixe agir por alguns minutos e esfregue as partes encardidas. Enfim, enxague e remova toda a mistura.





Bicarbonato de sódio e vinagre





Faça uma solução com 7 copos de água, um quarto de copo de vinagre branco ou de álcool, um terço de copo de suco de limão e meio copo de bicarbonato de sódio. Posteriormente, misture tudo e passe a solução nos locais encardidos, esfregando com uma escova. Depois é só enxaguar.





Vale lembrar que as dicas de como limpar encardido de azulejos ou pisos podem ser usadas no dia a dia, mas caso os pisos e revestimentos sejam de alta qualidade, opte por produtos específicos. Evite produtos abrasivos ou que tenham uma cor muito forte, pois eles podem manchar o acabamento.

Os revestimentos e pisos, tanto do banheiro quanto da cozinha, sujam e encardem com muita facilidade. Portanto, para fugir desse problema, fazer uma manutenção é o ideal.

Sendo assim, pelo menos uma vez por semana ou, no máximo, a cada 15 dias, limpe estes locais com a mistura de detergente e vinagre que ensinamos acima e esfregue bem. Se a sujeira estiver mais resistente, use o vinagre puro.





Como eliminar o mofo?





Outro problema corriqueiro na hora da limpeza dos banheiros é o mofo. Você sabe como tirar o mofo do rejunte do azulejo do banheiro?

Acima de tudo, os banheiros são ambientes naturalmente úmidos e isso é um prato cheio para o mofo se proliferar. Agora, vamos te ajudar:





Limpe com frequência

O mofo atinge outras partes do banheiro, inclusive os armários. Portanto, limpe-os sempre com um pano levemente úmido e deixe as portas abertas para secar e arejar. Enfim, você pode optar por colocar um pouquinho de água sanitária na água e limpar os armários.





Use água sanitária

Falando em água sanitária, ela é excelente para ajudar na remoção do mofo dos azulejos e rejuntes. Portanto, misture em um borrifador 1 xícara de água sanitária e 2 xícaras de água. Depois, borrife por toda a superfície mofada, esfregue e, enfim, é só espere secar.





Evite o mofo

Quando estiver tomando banho, deixe a janela do banheiro aberta ou deixe a porta semiaberta, evitando o aparecimento dos fungos. E, se mesmo assim, o mofo aparecer, cuidado na hora da remoção. Use luvas e proteja-se para não o inalar.

Concluindo, com essas dicas de como tirar mofo e encardido dos rejuntes e azulejo, sua casa vai ficar brilhando.