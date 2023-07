SIGA NO

Freepik



Dado divulgado pelo Pinterest mostra que houve um aumento em pesquisas de “quarto com estética Barbie ” em cerca de 1135%. Tudo isso graças à onda do lançamento do filme da Barbie.





Por isso, separamos esse conteúdo especial para trazer um pouco da tendência de decoração Barbie ou Barbiecore.





O que é Barbiecore?





O lançamento do novo filme da Barbie, em 20 de julho, não só reuniu um público recorde nos cinemas como também aumentou a busca por tudo relacionado à estética da personagem. Com isso, surgiu uma alta no termo “Barbiecore”, que foi pesquisado cerca de 3 milhões de vezes.





O termo é usado para definir a aplicação do estilo Barbie em qualquer coisa no dia a dia, ou seja, a presença forte do rosa nas comidas, cômodos da casa e até mesmo na forma de se vestir.





Em outras épocas do ano, ninguém considerava pintar toda a casa de rosa, mas essa febre destacou a cor e inspirou muitos a aderirem ao Barbiecore. Com isso, a onda de casas em rosa e branco está crescendo cada dia mais desde 2022 com o anúncio do live action protagonizado por astros como Margot Robbie e Ryan Goslin.





Saiba como decorar a sua casa com a estética da Barbie





Se você não quer ficar de fora da tendência de decoração Barbie e deseja atualizar a sua casa, separamos algumas dicas que podem te ajudar com a febre Barbiecore.





Pintar as paredes de rosa





Uma das formas de levar o Barbiecore para dentro da sua casa é através da escolha das paredes que serão pintadas de rosa. Mas o grande diferencial da tendência de decoração Barbie é que ela vai além das pinturas das paredes, e alguns, inclusive, usam a tinta em outras tonalidades para pintar janelas e portas.





Para evitar o exagero de uma única cor, opte por tonalidades diferentes de rosa e crie uma mesclagem que atenda às suas necessidades do estilo Barbie. O branco, também, é uma cor neutra que está presente na paleta da boneca.

Mobília rosa





Outra coisa muito importante para ficar por dentro das tendências de decoração Barbie é usar mobília rosa. Não necessariamente tudo precisa ser rosa, mas alguns detalhes de móveis grandes como sofá, cama e até mesmo geladeira podem transmitir a estética Barbie.

Móveis e paredes rosa fazem parte da tendência Barbiecore e podem ser combinados com outras cores Freepik







Cortinas e tapetes Barbiecore





Aderir ao Barbiecore também é possível usando poltronas, cortinas e tapetes rosa. Os elementos secundários de um ambiente podem, sim, ser rosa e agregar ainda mais valor para o imóvel, dando um ar diferente do que costumamos observar.





Azulejo rosa





As áreas molhadas da sua casa também podem aderir ao rosa. O mercado da construção está repleto de azulejos em diferentes tons de rosa para que você possa aderir ao Barbiecore em todos os detalhes da casa.





Detalhes com glitter e glamour





Tradicionalmente, a Barbie é sinônimo de glamour e brilho. Por isso, coloque objetos e elementos metálicos, espelhados e brilhantes na decoração. Lustres com cristais e abajures com pedras também são uma boa ideia para seguir essa estética.