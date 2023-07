SIGA NO

Casa da Barbie é toda decorada de rosa Reprodução/ Airbnb



O tão aguardado filme da Barbie foi lançado oficialmente no dia 20 de julho (quinta-feira), e, para deixar essa data ainda mais especial, o Airbnb lançou uma promoção incrível.





Dois sortudos puderam se hospedar na casa da Barbie e realizar o sonho de ficar em uma das residências mais bonitas e chamativas de Malibu, cidade da Califórnia, EUA.





Como se a mansão decorada no estilo da Barbie não fosse suficiente, outra atração foi o anfitrião, nada menos do que o ator Ryan Gosling, que interpreta o Ken no filme da Barbie.





Saiba mais sobre uma das promoções mais incríveis do momento lendo o artigo a seguir.





Casa da Barbie real: conheça promoção do Airbnb





Lançada nos anos 60, a boneca Barbie é um dos brinquedos preferidos de milhares de crianças.





Quem nunca sonhou em levar para casa uma bonequinha tão linda e delicada, com características únicas e acessórios para trocar de roupa, cor do cabelo, além de móveis e demais acessórios personalizados? Isso sem falar no Ken, o namorado da Barbie.

Mansão tem pista de dança ao ar livre Reprodução/ Airbnb

Em comemoração ao lançamento do filme da Barbie, o Airbnb, uma das plataformas mais conhecidas no mundo, especializada em hospedagens, sorteou para duas pessoas a oportunidade de ter duas estadias, cada uma delas, numa das casas mais incríveis de Malibu, a casa da Barbie.





A residência está próxima à praia e possui características que vão deixar os contemplados encantados com o design e a localização privilegiada.





Veja os detalhes abaixo!





Localização





A casa da Barbie está localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, precisamente, na praia de Malibu.





Os contemplados na promoção do Airbnb tiveram que arcar com as despesas financeiras de locomoção até o local.

Você pode ser recepcionada pelo Ken Reprodução/ Airbnb





A notícia que deixou alguns fãs desanimados é que brasileiros não puderam participar da promoção, mas se tiverem interesse, podem alugar o imóvel diretamente na plataforma. O valor da diária ainda não está disponível, mas a residência tem valor estimado entre US$ 3,491 milhões (R$ 16,7 milhões) e US$ 10 milhões (R$ 47,8 milhões) .





Atrações dentro do imóvel





A casa da Barbie em Malibu foi renovada recentemente, o que a deixou ainda mais bonita e aconchegante.





Os hóspedes contemplados na promoção tiveram o direito a quarto privativo durante a estadia e puderam conhecer algumas partes do imóvel.

Casa da Barbie tem vista para o Oceano Pacífico Reprodução/ Airbnb





Nela, é possível encontrar uma piscina com borda infinita, toboágua, pista de dança ao ar livre, academia, vários quartos, além de todos os cômodos personalizados com o tema da personagem e vista para o Oceano Pacífico.

Quer visitar a casa da Barbie?





Conhecer a casa da Barbie é um dos sonhos de muitos fãs de uma das bonecas mais famosas e admiradas do mundo.





Não é à toa que a ansiedade já está tomando conta daqueles que estão aguardando o lançamento do filme.





Os contemplados da promoção para se hospedar na casa da Barbie Airbnb aproveitaram a estadia nos dias 21 e 22 de julho.





Embora os brasileiros não pudessem participar da promoção, aqueles que gostam de viver novas experiências e conhecer lugares incríveis, poderão, em breve, fazer uma reserva diretamente na plataforma do Airbnb.