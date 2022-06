Feng Shui: como usar cristais para energizar o seu lar

Fluorita (foto: Arquivo Pessoal )

Cris Bevilaqua diz que os cristais agem como um instrumento de cura (foto: Arquivo Pessoal)





Para colocar em prática e usufruir de todos os benefícios dos cristais, Cris Bevilaqua indica quais são as melhores pedras para cada ambiente:





Porta de entrada: Cris indica que, logo no espaço entre o rodapé e o batente se coloque duas turmalinas negras, sendo uma para cada um dos lados. Os cristais vão servir como dois guardiões que protegerão a residência. A ônix, que também é indicada para o combate ao mau-olhado; e a vassourinha de bruxa, pode ajudar a prevenir possíveis assaltos.





2 - Drusa de ametista





Sala de estar: Por ser um cômodo onde se recebe pessoas, Cris indica o uso de uma drusa de ametista ou drusa de cristal de quartzo neste ambiente, ambas pedras estimulam as boas energias e ajudam para que a comunicação seja sempre fluida e positiva, evitando mal-entendidos, ainda, é importante criar uma rotina de ouvir músicas agradáveis, acender incensos de ervas, velas ou borrifador para que a energia circule e se renove de maneira positiva.





3 - Quartzo Rosa



Quartzo rosa (foto: Arquivo Pessoal)







Cozinha: Recomenda-se a inclusão de uma esfera de quartzo rosa, a pedra, transmite amor e ajuda a disseminar esse sentimento ao preparar as refeições e seu formato esférico ajuda a trazer mais harmonia ao local. Além disso, é primordial que se mantenha sempre o fogão em pleno funcionamento, com todas as bocas funcionando e sempre limpo. Outra dica é manter uma planta de sua preferência no espaço e apostar nos temperos, principalmente no manjericão, a erva além de ser um excelente toque culinário, também atrai a prosperidade.

4 - Combo de pedras, entre elas granadas, malaquitas



Malaquita (foto: Arquivo Pessoal)



Quarto do casal: Os principais objetos disposto nesse espaço, tais como velas, travesseiros e mesinhas, devem ser pensados para serem pares. Nesse sentido, Cris indica a inclusão de um combo de proteção para o ambiente, formado pelo par das seguintes pedras ao lado de uma foto do casal:





Dois quartzos verdes: favorece a saúde

favorece a saúde Duas granadas: ajuda a manter o sexo mais harmônico

ajuda a manter o sexo mais harmônico Dois olhos de tigres: mantém a harmonia entre o casal

mantém a harmonia entre o casal Dois quartzo rosa: ajuda a manter o amor entre o casal

ajuda a manter o amor entre o casal Duas malaquitas: combate o mal e a inveja vindos de pessoas externas

combate o mal e a inveja vindos de pessoas externas Dois quartzos límpidos: ajuda a manter o equilíbrio

ajuda a manter o equilíbrio Dois lápis lazúli: favorece o lado espiritual, atuando a favor do corpo, mente e espírito

favorece o lado espiritual, atuando a favor do corpo, mente e espírito Duas fluoritas: ameniza as crises conjugais

5 - Cristal facetado



Cristal facetado (foto: Arquivo Pessoal)



Janelas: Pendurar o cristal facetado próximo a janela da casa em que se recebe maior incidência de luz solar, é a sugestão da design. O cristal transmitirá sempre as luzes e energia do arco-íris ao ambiente. “Essa pedra é muito poderosa e por si só auxilia na eliminação das energias negativas. Por ter a forma de um círculo, o cristal facetado faz a energia circular e se renovar constantemente. É importante que a pedra seja pendurada por uma fita ou linha na cor vermelha, medindo o tamanho exato em múltiplos do nove, ou seja, 09 cm, 18 cm, 27 cm e assim por diante.", explica a desinger.

6 - Nove cristais distintos, como critrino e ametista





Banheiro: Dentro das diretrizes do Feng Shui, o banheiro é considerado um sugador da energia e do equilíbrio, assim, tende a ser um dos cômodos da casa que merece maior atenção. Devemos manter sua porta sempre fechada, para que assim, energia acumulada no local não circule para os demais cômodos da casa. Além disso, é recomendado incluir uma planta que se adapte bem a locais fechados e nove cristais distintos à decoração do ambiente. Nesse cômodo, pode-se incluir pedras variadas como o citrino, quartzo rosa, quartzo transparente, ametista, entre outras. Essa mesma proposta pode ser aplicada para lareiras e churrasqueiras.







Olho de tigre (foto: Arquivo Pessoal)





Para finalizar, Cris Bevilaqua relembra que a consciência precisa estar sempre alinhada à casa, pois tudo começa e termina dentro do lar. “É importante lembrar que não existem milagres, temos sempre que preparar a casa para receber os nossos sonhos e ‘crer para ver’, e não o contrário.”

Precisando de uma renovação energética dentro da sua casa? A fonte de energia oriunda das pedras naturais podem ser uma boa opção. De acordo com a designer de interiores e especialista em equilíbrio energético, Cris Bevilaqua, é possível criar projetos de feng shui completos apenas com o auxílio dos cristais, sem a necessidade de trocar os móveis ou objetos de sua posição original.