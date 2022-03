Meditação: ferramenta para acalmar a mente e fortalecer o intelecto

Maria José Marinho ensina a meditar (foto: Patty Penna/Divulgação)

Referência em Belo Horizonte,



Ela conta que isso foi dito por Vidyananda, um grande Swami, “quando estive na cidade de Rishikesh (Cidade dos Riches e dos sábios), às margens do Rio Ganges, nas montanhas do Himalaia, cidade pequena, muito antiga, datada de mais ou menos 2000 anos”. Referência em Belo Horizonte, a yogueterapeuta e reikimaster Maria José Marinho ensina que a meditação é uma técnica milenar poderosa para praticar no dia a dia, e principalmente neste momento pelo qual o mundo passa: “É a era da Kali Yuga — idade negra da humanidade, onde todos os valores estão sendo corrompidos — valores políticos, econômicos, financeiros e familiares e até os espirituais. Entramos na Idade do Ferro, da dureza, da crueldade. Haverá convulsão social em todas as cidades, a compaixão, o amor, a gentileza tendem a desaparecer. Depois que passar essa era de ausência de compaixão, amor, gentileza, começará a Era do Ouro, em que o comportamento humano será restabelecido”.Ela conta que isso foi dito por Vidyananda, um grande Swami, “quando estive na cidade de Rishikesh (Cidade dos Riches e dos sábios), às margens do Rio Ganges, nas montanhas do Himalaia, cidade pequena, muito antiga, datada de mais ou menos 2000 anos”.

E a meditação, que conforme Maria José Marinho teve origem na Índia, há mais de 5000 anos a.C., é buscar o silêncio perdido dentro de cada um de nós. A palavra meditar tem origem no latim “medire” que significa “tratar, curar, dar atenção”. A meditação busca diminuir a quantidade de pensamentos que passam pela mente a cada minuto e fazer com que o praticante não se apegue a nenhum deles, apenas o deixe passar.

Segundo ela, a meditação tem como objetivo acalmar a mente e ajudar o praticante a parar sua atenção no presente, e não pensar no futuro ou no passado, e atingir um estado de atenção relaxada. Ela leva a um estado de esvaziamento do ego e da mente, proporcionando silêncio e paz, permitindo que corpo e mente se curem sozinhos, ficando imune ao processo psicossomático.



A pessoa que deseja aliviar a ansiedade, diminuir a agitação e o estresse, ter maior clareza de pensamentos, melhorar a sua concentração, ser mais produtivo, dormir melhor e ter paz interior, ampliar a sua inteligência e memória deve aprender a meditar.

Conforme Maria José Marinho, a meditação é uma prática pela qual a pessoa se concentra cada vez mais em si, cada vez menos nas coisas. O objetivo é o de esvaziar a mente, porém sem perder o estado de alerta.



“E para praticar temos que ficar num lugar tranquilo (pode ser em casa, no escritório, no hospital) e em primeiro lugar, relaxar; em seguida, ter atenção à postura: sentado com a coluna ereta; os olhos fechados; sentir o lugar onde está como num paraíso, cheio de luz e seres divinos; prestar atenção na respiração; prestar atenção nos pensamentos; cantar o mantra oito vezes – alto e lento: 'So Ham'; e em seguida oito vezes mais rápido e baixo, balbuciando, mentalmente; sentir o silêncio da alma e o seu mestre interno irradiando luz – abençoando-o; e distribuir os méritos para toda a humanidade.”



Ela destaca que a prática deve começar com cinco minutos, depois 10 minutos, 15, chegando no máximo a 20 minutos por meditação.





SOLUCIONAR PROBLEMAS

Meditação e respiração caminham juntas. Maria José Marinho explica que para falar sobre a vida é necessário antes falar sobre a respiração, pois sem ela não pode existir vida. Partindo do princípio de que o homem só pode ser considerado “ser vivente” se praticou o primeiro ato que lhe dá vida – respiração. Para se ter saúde devemos ter uma respiração correta. E saber respirar corretamente é uma arte, que, bem orientada, torna-se simples.

Os pulmões não têm musculatura própria, faz-se necessário usar o diafragma – um músculo achatado que separa o tórax do abdome. É por meio dessa musculatura, ora subindo, ora descendo, que a respiração se processa de forma natural. E o mecanismo respiratório para ser trabalhado e desenvolvido corretamente é compreendido em três fases: inspiração, retenção e expiração.



“A respiração e a emoção andam de mãos dadas, portanto, é importante reaprender a respirar, apesar de que o homem, ao nascer, não teve esse aprendizado. Mas é necessário reeducar o organismo. Se o estado emocional é alterado, a respiração sofre alterações.”

Maria José Marinho enfatiza que por meio da respiração e da concentração é possível seguir um caminho para obter mais harmonia entre o ser e o mundo. Com técnicas simples, o domínio da mente dá poder para cada um escolher pensamentos construtivos, ampliar a inteligência, obter paz e tranquilidade.



Ela, inclusive, vai ministrar o curso Meditação guiada para a solução de problemas: “O cérebro é o berço da inteligência e a fonte de todas as emoções. Ele controla toda a vida e seu estado de espírito. O estado de espírito é diretamente determinado pelas suas ondas cerebrais. Assim, controlando e direcionando seus pensamentos você controla todo o corpo e mente. Temos dentro de nós todas as respostas para nossas perguntas e, para acessar essa sabedoria, precisamos acalmar a mente, controlando seus estados alterados e administrando sua rotina. Praticando a meditação, adquirimos conhecimento para entender nossos semelhantes, dominando o cotidiano e conquistando tranquilidade, alegria e estabilidade emocional”.

Escolher, selecionar e editar os pensamentos também faz bem à saúde. Afastar os ruins e negativos deve ser abraçado por todos. A yogueterapeuta e reikimaster destaca que os pensamentos são ondas eletromagnéticas que atravessam o espaço. As vibrações do pensamento viajam mais depressa do que a luz ou a eletricidade.



Nessas ocasiões, o subconsciente recebe as mensagens ou transmissões e as envia ao consciente. As pessoas de mau humor atraem para si coisas más e maus pensamentos. As pessoas com esperança, confiança e bom humor atraem pensamentos alheios de natureza semelhante. E sempre são bem-sucedidas naquilo que tentam realizar.

Segundo ela, pessoas com um humor negativo de depressão, rancor e ódio realmente prejudicam os outros. Contagiam os demais e fazem frutificar esses Vrittis (tipo de pensamento) destrutivos nos outros. São culpadas. Produzem enormes danos no mundo do pensamento. As pessoas alegres e de bom humor são uma bênção para a sociedade. Espalham felicidade à sua volta.



“Um mau pensamento escraviza. O bom, liberta. Portanto, pensar direito é conseguir desenvolver pelo entendimento e compreensão dos poderes da mente, as forças ocultas no inconsciente. O pensamento tem um poder incrível. Pode curar moléstias, transformar a mentalidade, fazer qualquer coisa, até milagres. A velocidade do pensamento é incalculável. É a maior força na Terra. O pensamento construtivo transforma, renova e edifica.”



OS BENEFÍCIOS





1 – Melhoria da saúde: como consequência das alterações químicas e fisiológicas no cérebro, devidamente comprovadas pela ciência. O objetivo primordial é a parada gradativa das ondas mentais. Controla o estresse e tem comprovação científica dos efeitos benéficos desta técnica oriental de relaxamento que conquistou médicos, atletas e executivos.





2 – A prática diária da meditação aumenta: a imunidade, com maior porcentagem de células T; a serotonina, o chamado “hormônio do bem-estar”; a concentração e tempo de atenção; a criatividade, eficiência, produtividade e energia; memória; capacidade de aprendizado; sentimento de felicidade; estabilidade emocional; vitalidade; autodisciplina; sentimento de paz.





3 – A prática diária da meditação reduz: frequência dos batimentos cardíacos; pressão arterial (auxilia no tratamento da hipertensão); ritmo respiratório e consumo de oxigênio; frequência das ondas cerebrais; suor; tensão muscular; níveis de colesterol; adrenalina; ansiedade; depressão; irritabilidade; alteração de humor.



AS TÉCNICAS





1 – Meditação pura e simples: aquieta a mente, envolvendo mantras e trazendo benefícios cerebrais para a saúde mental.





2 – Meditação egípcia: é uma técnica que usa a imaginação. “A diferença do homem comum para um gênio é que o gênio usa a imaginação” disse Albert Einstein.





É um mergulho maravilhoso na ecologia interna. Indicada para pessoas nervosas e agitadas, sem concentração, e com

dificuldade para meditar.





3 – Meditação do perdão: anula lembranças dolorosas do passado, dissolvendo mágoas e ressentimentos.





4 – Meditação da flor de lótus: entrar em contato com a divindade interna.





5 – Meditação da prosperidade: programar a mente para atrair bons negócios, abundância, prosperidade, liberando o fluxo de riquezas e abundância em todos os aspectos.





6 – Meditação da gratidão: a gratidão é um estado da nossa alma que está pronta e se abre ainda mais para receber todas as bênçãos que o universo quer nos mandar.





7 – Meditação corporativa: melhora as qualidades que as empresas mais necessitam encontrar nos funcionários: atividade crescente de ondas cerebrais, aprimoramento da intuição, maior concentração e alívio das dores e incômodos, melhor produtividade.





Fonte: Maria José Marinho, yogueterapeuta e reikimaster