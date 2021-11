Mater Dei na Luta contra o Câncer realiza consultas gratuitas neste sábado

Mutirão Mater Dei na Luta contra o Câncer realiza 200 consultas gratuitas neste sábado (27/11) (foto: Pixabay )

Neste sábado, 27/11, acontece a segunda etapa da Campanha Mater Dei na Luta Contra o Câncer. A iniciativa realiza de forma gratuita, há 11 anos, exames de mamografia e PSA e consultas médicas para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata, e vai atender 200 pessoas.

Os 200 pacientes contemplados já passaram pela primeira etapa e realizaram gratuitamente a mamografia (mulheres) e os exames de PSA (exame de sangue para detectar alteração na próstata). Neste sábado, eles farão a consulta médica com equipe especializada do Hospital Integrado do Câncer, que funciona na unidade Mater Dei Contorno. Quem apresentar alteração no exame, fará remarcação de testes complementares, para posterior encaminhamento.

“Exames de rotina e preventivos são fundamentais e, mesmo em tempos de pandemia, não podem esperar. Essa é uma ação social da Rede Mater Dei da qual nos orgulhamos e ela só existe porque conta com o apoio e a dedicação da nossa comunidade Mater Dei, que se dedica voluntariamente à campanha”, diz Henrique Salvador, CEO da Rede Mater Dei.



A iniciativa Mater Dei na Luta Contra o Câncer integra o Programa “Pra você ficar bem”, que reúne as ações socioambientais da Rede Mater Dei. É uma ação integrada, com a participação voluntária das equipes da mastologia, mamografia, anatomia patológica, oncologia, urologia e ultrassonografia e laboratório de análises clínicas.

As inscrições, abertas em 4 de novembro, foram 100% preenchidas. Os exames serão realizados no sábado (27/11), das 8h às 13h. As consultas foram divididas entre os médicos voluntários para que não haja aglomeração, e vão seguir todos os protocolos sanitários da COVID-19.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.