Hemoservice promove a Semana do Doador para aumentar os estoque de sangue

Doar sangue é um ato de cidadania e amor ao próximo (foto: Pixabay )

A Hemoservice, pertencente ao Grupo H. Hemo, maior rede de hemoterapia do Brasil, está realizando até 27 de novembro, em Belo Horizonte, a Semana do Doador. A ação começou no dia 22, como parte do Dia Nacional do Doador de Sangue, 25 de novembro, e tem como objetivo aumentar os níveis dos estoques de bolsa de sangue, que sofrem com baixas quantidades, principalmente no período da pandemia.

"A COVID-19 reforçou a importância de cuidarmos não só da nossa saúde, mas também pensar na do próximo. Nos últimos meses, permanecemos em casa para salvar vidas, agora é hora de sair para salvar ainda mais vidas, por meio da doação de sangue. É um ato importante, repleto de generosidade e cidadania", afirma Silvia Cioletti, Diretora Regional Sudeste do Grupo H. Hemo.

A coleta é feita por uma equipe técnica qualificada, em um processo que dura, em média, 50 minutos do cadastro até a pausa para o lanche. Para participar, o doador deve ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50kg, estar alimentado, mas não ingerir alimentos gordurosos ou bebidas alcoólicas antes da doação. Todos os tipos de sangue são necessários e aceitos.

Vale ressaltar que a doação não traz riscos adicionais de infecção por COVID-19. “A doação não compromete a imunidade e nem afeta a saúde, portanto, o doador pode ficar tranquilo em relação a isso. Além disso, nossos profissionais seguem estritamente todos os protocolos de biossegurança recomendados pelos órgãos de saúde, do início ao fim do processo”, destaca Cioletti.

Para evitar aglomerações, a Hemoservice recomenda que o doador realize o agendamento da visita por telefone ou site (www.hemoservice.com.br) e compareça no horário programado.

Serviço:

Semana do Doador

Local: Hemoservice

Data: até 27 de novembro de 2021

Horário: segunda a sexta-feira das 7h30 às 13h, e aos sábados, das 7h às 12h30

Agendamento: (31) 3218-1300 e (31) 99871-1498

Endereço: Rua Ceará, 195, Santa Efigênia

*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram