Hospital oferece exames gratuitos de detecção do câncer de próstata

Para ajudar na prevenção da doença e no combate à cultura de que homens se cuidam menos, o Hospital Vila da Serra, com apoio dos laboratórios i9med e São Paulo, vai realizar mutirão gratuito de exames de PSA (foto: Banco de imagens EBV )

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais acomete os homens, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Para ajudar na prevenção da doença e no combate à cultura de que homens se cuidam menos, o Hospital Vila da Serra, com apoio dos laboratórios i9med e São Paulo, vai realizar um mutirão gratuito de exames de PSA (antígeno prostático específico) – exame determinante de rastreio de possível existência do câncer.

A ação acontece neste sábado, 27/11, das 8h às 12h. Não é necessário fazer inscrição, basta chegar ao local munido de carteira de identidade. Serão disponibilizados 150 testes. Realizado por meio da coleta de sangue, o teste avalia a quantidade do antígeno prostático específico e havendo suspeita da doença no organismo, é indicada uma biópsia através de ultrassonografia transretal para a confirmação do diagnóstico.

Conduzida pelos médicos Paula Tavora, mestre em Imunologia e Patologia Clínica, e José Eduardo Tavora, coordenador de Urologia e Cirurgia Robótica do Hospital Vila da Serra, a ação acontecerá no 1º andar do hospital (entrada pela portaria dos consultórios).

“Os resultados dos primeiros 100 exames ficarão prontos em 20 minutos, e quem apresentar alteração será imediatamente encaminhado para uma avaliação gratuita com um urologista. Os demais exames terão sua conclusão dentro de três horas e no caso de suspeita da doença, a avaliação será agendada com o urologista ao longo da semana seguinte, também de forma gratuita”, explica Paula Tavora.

De acordo com o médico José Eduardo Tavora, a iniciativa do Hospital Vila da Serra é fundamental para a prevenção, pois o câncer de próstata costuma crescer de forma lenta, podendo levar anos para se manifestar. “Homens a partir de 50 anos, e 45 anos para quem tem história familiar, devem realizar anualmente o exame clínico (toque retal) e a medição do antígeno prostático específico (PSA). A pandemia atrasou o diagnóstico inicial da doença que atinge cerca de 75% dos homens com 65 anos ou mais”, frisa o urologista.

Pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) mostrou que a procura por cirurgias eletivas urológicas caiu 50% na pandemia.

