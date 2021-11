Maternar: confira programação do festival que acontece neste fim de semana

Maternar: evento para pais e mãe (foto: Pexels )

A segunda edição do Festival Maternar acontece neste final de semana e tem como objetivo alcançar todos que acreditam que somente através da educação é possível construir um mundo melhor para se viver. Criado em 2018, o festival foi concebido a partir do desejo de reunir em único projeto temas de grande relevância para sociedade em geral.

Será um evento híbrido, com mesas redondas, oficinas e conta com participações especiais como o pediatra Daniel Becker, a jornalista Fernanda Gentil e a Monja Coen.As mesas redondas serão 100% on line. No formato talk show, contarão com a participação de convidados de diferentes áreas discorrendo sobre um mesmo tema, trazendo diferentes perspectivas e pontos de vista.

“O Maternar busca trazer informações de qualidade, numa abordagem humanista e com embasamento científico sobre o universo feminino e masculino, da gestação, infância, maternagem e paternagem com o objetivo de conscientizar as pessoas para a importância dessa fase primordial na formação dos seres humanos e o impacto disso na sociedade”, afirma Maira Fonseca, uma das idealizadoras e coordenadoras do festival.

De acordo com os organizadores, nos intervalos entre as mesas serão realizadas atividades e experiências sensoriais para tornar o evento mais leve, prazeroso e memorável.



Assim como na primeira edição, o festival contará com atividades culturais, com a novidade de um show de encerramento ao final do último dia, tudo de forma online. Já as oficinas e feiras literárias serão realizadas em outro dia, de forma presencial, nos espaços do Instituto Nascer, respeitando todos os protocolos de segurança contra a COVID-19.

Idealizado por três mães que buscavam reunir profissionais para compartilharem suas vivências e estudos em relação aos temas que consideravam importantes e relevantes como mães, o projeto busca disseminar informações de qualidade, autoeducação como ferramenta para bem educar, quebra de paradigmas e preconceitos irão conduzir reflexões sobre o universo feminino e masculino, da gestação, infância, maternagem e paternagem.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA MATERNAR 2021

DIA 05/11 – 6ª FEIRA

PRESENCIAL

INSTITUTO NASCER - AV. RAJA GABÁGLIA, 665 - CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE

9H00 ÀS 18H – EXPOSIÇÃO "CRIANÇA E NATUREZA" DO FOTÓGRAFO JOÃO MARCOS ROSA | FEIRA LITERÁRIA

PROGRAMAÇÃO DE OFICINAS | RODAS DE CONVERSA:

9H – “O BRINCAR DO BEBÊ” (PARA ADULTOS %2b BEBÊS ATÉ 1 ANO) COM MALU REIS

9H – COMUNICAÇÃO RESPEITOSA COM OS FILHOS COM MARI LACERDA

9H - “MÃE, COMO EU ENTREI NA SUA BARRIGA? PREPARAÇÃO DE PAIS PARA EDUCAÇÃO

SEXUAL DOS FILHOS DE 2 A 6 ANOS COM ANA CLAUDIA EUTROPIO

9H - MPB – MÚSICA PARA BEBÊS (PARA ADULTOS BEBÊS ATÉ 2 ANOS) COM DIEGO MÚSICO PAI

11H - OFICINA DE AQUARELA PARA PAIS E FILHOS (PARA ADULTOS CRIANÇA) COM LETICIA KUMAIRA

11H - RODA DE CONVERSA:SEPARAÇÃO DO CASAL COM FILHOS: COMO AMENIZAR O IMPACTO NA CRIANÇA COM BRUNO SANTIAGO

11H - MINDFULNESS EM FAMÍLIA COM MINDFULL ACADEMY

14H – “SHANTALA PARA BEBÊS” COM MORGANA GUIMARÃES

14H - “AUTOCOMPAIXÃO E MATERNIDADE” COM TINA VIEIRA

14H - COMO CONDUZIR A EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM SEU FILHO COM BELA FINANÇAS

14H - “INTRODUÇÃO ALIMENTAR” COM MARINA OSSICK

16H - RODA DE CONVERSA – TENTANTES COM ABRAFE

16H - MINDFULNESS EM FAMÍLIA COM MINDFULL ACADEMY

DIA 06/11 – SÀBADO

ONLINE

8H30 - ABERTURA - MONJA COEN

9H00 - MESA 1 - FAMÍLIAS NO SÉCULO XXI

BEBEL SOARES

FERNANDA GENTIL

GUSTAVO ZILLER E PATRÍCIA BRANDÃO

11H30 - MESA 2 - PARTO, PUERPÉRIO E ALEITAMENTO

DR. HEMMERSON MAGIONI

DANIELA GUSMÃO

ANA CLARA

14H30 - MESA 3 - OS PRIMEIROS 1.000 DIAS E A PRIMEIRA INFÂNCIA

LUIZA MENEZES

DR. DANIEL BECKER

16H30 - MESA 4 - EDUCAÇÃO NA NOVA ERA

CECÍLIA ANTIPOFF

ELISAMA SANTOS

LEONARDO GONTIJO E EDUARDO GONTIJO

18H30 – SHOW DE ENCERRAMENTO COM DUDÚ DO CAVACO

SHOW: "NÃO IMPORTA A PERGUNTA, A RESPOSTA É O AMOR"