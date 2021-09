Centro de Parto Normal Irmã Dulce é inaugurado pela Santa Casa BH

Durante o trabalho de parto, a paciente será assistida pela equipe de enfermagem e de doulas (foto: Reprodução/Santa Casa BH)



A Santa Casa BH (SCBH), maior hospital 100% SUS de Minas Gerais, inaugurou no dia 17/9 o Centro de Parto Normal Irmã Dulce (CPN), da Maternidade Hilda Brandão. A insituição funciona como um serviço para acolher as parturientes e seus acompanhantes com mais conforto e segurança, proporcionando um trabalho de parto mais ativo, participativo e humanizado.





O CPN é o segundo habilitado de Belo Horizonte com atendimento exclusivo ao SUS, onde o protagonismo dos profissionais é dos enfermeiros obstétricos. Durante o trabalho de parto, a paciente será assistida pela equipe de enfermagem e de doulas. Segundo a assessoria da Santa Casa BH, a equipe médica e o bloco cirúrgico são solicitados quando há urgência médica.

A estrutura do Centro é composta por três suítes de parto, sendo uma com banheira, e dispõe de um conjunto de elementos e métodos não farmacológicos para o alívio da dor da parturiente, como bola de pilates para exercício, banqueta específica para parto, chuveiro, banheira, massagem, entre outros.

O Centro de Parto Normal da Santa Casa BH foi batizado de Irmã Dulce, porque, em 2001, as orações de intercessão para a Santa brasileira fizeram cessar a hemorragia de uma mulher, em Sergipe, que padecia há 18 horas, após dar à luz seu segundo filho. Esse foi seu primeiro milagre reconhecido pelo Vaticano.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.