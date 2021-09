Lifting cirúrgico vem ganhando fama entre pessoas mais novas

(foto: Holding Comunicações/divulgação)

O Brow Lift – lifting cirúrgico das sobrancelhas – é uma técnica usada para tratar a queda das sobrancelhas, processo natural que ocorre com o passar dos anos. Recentemente, entretanto, a técnica está sendo cada vez mais procurada por uma geração mais jovem, os millenials. É o que conta o cirurgião plástico Paolo Rubez, que explica como a pandemia e a internet influenciam este fenômeno e as consequências disso.

“O uso das máscaras de proteção, indispensáveis no controle da pandemia, fizeram com que todos nós voltássemos a atenção para o terço superior da face. Além disso, com as mídias digitais e as selfies, as pessoas, principalmente o público mais jovem, estão constantemente se avaliando e procurando ‘defeitos’ na aparência que podem ser melhorados”, conta o médico.

O que mais chama a atenção é que os millenials, que ainda não apresentam sinais da idade na região ou queda significativa das sobrancelhas, estão preferindo optar logo de vez pela opção cirúrgica em vez de realizarem procedimentos injetáveis, como a aplicação de toxina botulínica na região.

Segundo o especialista, o procedimento, feito sob efeito de anestesia geral combinada com a local, é realizado através de pequenas incisões feitas no couro cabeludo, permitindo a passagem dos instrumentos e acesso à região frontal. É assim que o cirurgião consegue tratar toda a musculatura e pele da região da testa e reposicionar a sobrancelha de uma forma que reduza os sinais de idade.

“Além disso, o cirurgião fornecerá instruções que devem ser seguidas antes da cirurgia, como cessar o fumo com pelo menos quatro semanas de antecedência, limitar o consumo de álcool e medicamentos – principalmente os que aumentam os riscos de sangramento – e se hidratar bastante”, esclarece Paolo.

Ademais, vale fazer uma ressalva quanto a realização desse tipo de procedimento com finalidade puramente estética em pacientes muito jovens. O médico chama atenção para importância de conversar bastante com seu cirurgião, entender todas as possibilidades disponíveis e nunca se apressar e enxergar a cirurgia plástica como primeira e única opção.

*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram