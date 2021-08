Variante Delta: veja a importância da testagem no enfrentamento à nova cepa

Com crescimento da variante Delta, especialistas orientam sobre importância da testagem no enfrentamento a pandemia (foto: Filipe Abras/Divulgacao) O crescente número de casos de infecção pela variante Delta no país alarma especialistas. A nova cepa já chegou em Minas Gerais e o cenário requer cuidado redobrado da população.









Segundo os dados coletados pelo laboratório, a variante foi detectada em 0,32% das amostras analisadas em junho. Um mês depois, em julho, o índice subiu para 8,23%.





As amostras foram analisadas na cidade do Rio de Janeiro, no entanto os especialistas afirmam que já houve uma dispersão para outras capitais como São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.





Com a crescente nos casos de infecção pelo vírus no país, aumentar a testagem de pacientes com sintomas gripais é essencial para conter a transmissão da doença. “É a ciência que contribui com dados para o enfrentamento da Covid-19. Sem testagem e sem a identificação das variantes, controlar a transmissão fica difícil”, afirmou a infectologista do Grupo Pardini, Melissa Valentini.





Casos da variante Delta em Minas Gerais





Até a última segunda-feira (23/08), o número de casos suspeitos em Minas Gerais aumentaram em quase 900%. Até a data, 79 diagnósticos da cepa estavam sendo tratados e analisados. Ao todo, 91 casos foram notificados à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).





Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o primeiro caso de óbito ocasionado por esta mutação da COVID-19 foi registrado no último sábado (21/08).





Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, oito possíveis casos da variante foram registrados pelo município, até a última segunda-feira (23/08).