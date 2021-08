Pouso Alegre começa a vacinar público entre 23 e 25 anos contra a COVID-19

Cadastro para o publico entre 18 anos também foi aberto, mas ainda não há data para aplicação nessa faixa etária (foto: Walterson Rosa/MS/Reprodução)

A Prefeitura de Pouso Alegre, no Sul de Minas, ampliou a vacinação contra a COVID-19 para o público entre 23 e 25 anos nesta quarta-feira (25/8).

Além da aplicação para essa faixa etária, o cadastro para as pessoas com 18 anos ou mais foi aberto pela prefeitura. A data, horário e local, porém, ainda não foram divulgados.

A vacinação do novo público acontece nos próximos dias conforme o cronograma:

- Quarta-feira, 25 de agosto: pessoas com 25 anos completos;

- Quinta-feira, 26 de agosto: pessoas com 24 anos completos;

- Sexta-feira, 27 de agosto: pessoas com 23 anos completos.

A vacinação será nos postos de Saúde Cidade Jardim, São João, São Cristóvão, Puericultura e Pão de Açúcar, das 13h às 19h.

“Nós vamos vacinar agora 25, 24 e 23, quarta, quinta e sexta. Pessoal, nós estamos aguardando vocês lá, precisamos chegar rapidamente ao público de 18 anos. Então, contamos com vocês”, ressaltou o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões (DEM), pelas redes sociais.

Para se vacinar é preciso apresentar documento com foto, comprovante de endereço e cartão SUS cadastrado em Pouso Alegre.

De acordo com a última atualização do ‘Vacinômetro’ de Pouso Alegre, a cidade recebeu 143.161 doses e aplicou até o momento, 94.787 da 1ª e 35.965 com a segunda dose – 3.713 pessoas receberam a vacina em dose única da Janssen.

A cobertura da 1ª dose chega a 83,9% e estão imunizados completamente, 33,8% da população do município que fica no Sul de Minas.