Dia Mundial da Saúde Ocular lembra a importância de cuidar bem dos olhos

(foto: Leca Novo/Divulgação)

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 285 milhões de pessoas manifestam algum problema deno mundo. No Brasil, o censo demográfico de 2010 (o mais recente coordenado pelo IBGE), dá conta de que cerca de 35 milhões dos brasileiros apresentam algum grau dee mais de 1,2 milhão vive quadros de. Nesse ponto, o acesso ao tratamento deve acontecer o quanto antes, conforme a identificação do transtorno - diagnóstico precoce é essencial. De todas essas situações relatadas, entre 60% a 80% dos desequilíbrios oculares podem ser evitados ou tratados.E é para lembrar a importância de zelar pelose a visão que foi instituído o, neste sábado (10/7). "A quase totalidade (90%) de toda a percepção sobre o que está ao redor parte da visão, que responde em grande medida pela interação com o meio. É um dos sentidos mais importantes e um dos que mais impacta no dia a dia. Boa qualidade de visão é boa qualidade de vida", diz o oftalmologista Leonardo Romano Tibúrcio, diretor técnico do NEO Oftalmologia - Unidade Vila da Serra, clínica oftalmológica em Nova Lima, na Grande BH.Ainda que a saúde ocular esteja diretamente ligada ao, muitas vezes é negligenciada. É comum a preocupação com os olhos aparecer só quando surge algum problema, e isso é um equívoco. Daí a importância dospara detecção das doenças, evitando estragos maiores no futuro e, após a identificação do distúrbio, iniciar o tratamento indicado em cada caso.O acompanhamentodeve acontecer desde cedo. O primeiro exame deve ser feito entre 6 meses e 1 ano de vida. Após essa primeira avaliação, é recomendado o exame anual, como orienta Leonardo Tibúrcio. "Na lista de cuidados, hábitos diários, como uma dieta saudável, com alimentos nutritivos não apenas para o organismo em geral, mas também específicos para os olhos, além de evitar o tabagismo e praticar atividades físicas, também contribuem para manter a visão sadia", recomenda o médico."Entre as patologias mais comuns, está a catarata, doença sem características genéticas, mas que incide em toda a população. É uma das causas da cegueira, porém reversível, por meio de cirurgia", explica Leonardo Tibúrcio. Entre outras patologias possíveis de causar cegueira e baixa visão estão a retinopatia diabética, o glaucoma, o ceratocone, a degeneração macular e os erros de refração não corrigidos, como miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia (a popular vista cansada). Mais uma desarmonia ocular é o estrabismo, um desalinhamento dos olhos que faz com que o indivíduo não consiga direcionar os dois olhos para um mesmo ponto."Também é importante ter a visão sempre bem corrigida com o uso deoude contato, nos graus corretos, e ter a visão o tempo todo protegida dos", ensina Leonardo Tibúrcio. Neste ponto, muito mais do que apenas estilo, os óculos escuros podem ser de grande auxílio na proteção dos olhos. O pterígio e a degeneração macular relacionada à idade (DMRI) têm relação direta com a falta de proteção dos raios solares. "Em todas essas situações, ter atenção aos sinais que o olho dá é fundamental para prevenir quadros graves", reforça o profissional.O uso de dispositivos digitais e a exposição excessiva às telas também estão relacionados a diversos transtornos oftalmológicos. "Muitas pessoas estão se queixando de problemas como coceira, visão embaçada, dores de cabeça e fadiga ocular, por exemplo. E isso acontece sem distinção de idade. Entre os principais distúrbios mais comuns nesses casos, estão a síndrome do olho seco e a miopia", esclarece Leonardo Tibúrcio.É fundamental fazer os exames oftalmológicos com a frequência recomendada pelo especialista. Muitas das doenças oculares crônicas não apresentam sintomas em seus estágios iniciaisAlimentar-se corretamente pode ajudar a prevenir uma série de doenças oculares. Adotar uma dieta pobre em açúcares, carboidratos refinados, sódio e gordura ajuda a evitar hipertensão e diabetes, doenças que podem ter consequências negativas para a visãoQuando escolhidos adequadamente, os óculos escuros ajudam a proteger a retina das radiações solares e de uma série de problemas de visão, inclusive a catarataÉ importante que você procure saber se seus parentes próximos tiveram problemas oculares e quais foram eles, pois muitas doenças relacionadas à visão são hereditáriasQuando você passa muito tempo em frente à tela do computador ou atento ao celular, tende a abrir mais os olhos e a piscar menos. Essa prática reduz a lubrificação natural do globo ocular, essencial para a saúde dos olhosO uso indiscriminado de colírios também pode trazer complicações para a saúde dos olhos. Trata-se de um medicamento, portanto, deve ser receitado conforme a necessidade de cada pessoa. Evite a automedicação oftalmológicaO ato de coçar os olhos deve ser evitado. O esforço realizado sobre o globo ocular pode causar problemas como o descolamento da retina, astigmatismo, ceratocone, entre outros, e a mão pode transferir sujeira e microrganismos nocivos para os olhosO consumo excessivo de açúcar prejudica a saúde dos olhos, em especial para quem já tem diabetes. Excesso de açúcar no sangue pode desencadear retinopatia diabéticaFumar pode favorecer o desenvolvimento de degeneração macular, catarata e danos ao nervo ópticoFazer exercícios protege a visão. Atividades físicas melhoram o funcionamento do coração e ativam a circulação sanguínea. Assim, os nutrientes e o oxigênio chegam com mais facilidade ao globo ocularTodo organismo precisa do sono para recuperar as energias e os olhos se recuperam enquanto dormimos. Procure investir na qualidade do sono e durma uma quantidade de horas suficiente, para evitar a fadiga ocular e outros problemas