Evento on-line celebra Dia Internacional do Ioga

Na próxima segunda-feira (21/6) é celebrado o Dia Internacional do Ioga, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) a pedido do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, para celebrar a prática milenar de equilíbrio para o corpo e a mente. O objetivo é transmitir conhecimento sobre a técnica simples, promovendo relaxamento e bem-estar ao corpo e positividade à mente das pessoas.

Justamente por isso, a data não será deixada de lado e, mesmo com todas as restrições impostas pela pandemia de COVID-19, será comemorada de forma

Em busca de difundir os benefícios do Ioga para a memória, concentração, criatividade, disposição física e o nível de energia vital, a Escola de Ioga Ponto de Equilíbrio promoverá umnas redes sociais, via Instagram ( @escoladeyogapontodeequilibrio ), em parceria com o Consulado A.H. da índia em Belo Horizonte e com a Associação Amigos da Índia, com programação ao longo de todo o dia 21.Além de aulas práticas de Ioga e meditação, o evento contará com ensinamentos sobre o tema.