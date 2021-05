Ioga pode trazer muitos benefícios, tanto para a saúde física quanto mental

(foto: Patty Penna/Divulgação) "A prática regular de ioga ou meditação pode acalmar a ansiedade e reduzir o pânico, permitindo-nos manter a mente clara e seguir as diretrizes descritas pela Organização Mundial da Saúde" Maria José Marinho, yogueterapeuta e reiki master



Em meio à pandemia de COVID-19, parece difícil, e até impossível, pensar em esquecer dos problemas do mundo e focar no tempo presente, a fim de promover relaxamento e equilíbrio muscular e mental. Porém, esse processo, muitas vezes alcançado pela prática de ioga e de meditação, pode ser benéfico para o enfrentamento do momento, por mais delicado que ele seja. Justamente por isso é que Maria José Marinho, yogueterapeuta e reiki master, afirma que a ioga pode ser entendida e vista como grande aliada da mente no atual cenário.





"Enquanto não podemos mudar tudo aquilo que está acontecendo, podemos usar técnicas para amenizar, suplantar e evoluir. O momento atual deve servir para evoluirmos sem medo, mas com uma inabalável vontade de manter o esforço coletivo para a reconstrução de um mundo melhor. Deste modo, a prática regular de ioga ou meditação pode acalmar a ansiedade e reduzir o pânico, permitindo-nos manter a mente clara e seguir as diretrizes descritas pela Organização Mundial da Saúde", explica.





Além disso, segundo ela, as técnicas de respiração praticadas no ioga ajudam a manter o sistema respiratório forte, melhorando o sistema imunológico. "O ioga ensina a pessoa a usar o pensamento. O pensamento cria emoções e as emoções influem poderosamente no sistema glandular, que rege nosso corpo e fisiologismo, que por sua vez influencia no psiquismo e aqui estamos no momento: triste ou alegre, saudável ou doente. Então, é importante saber usar o pensamento, ser positivo e não banal."





Segundo Maria José Marinho, um ponto importante da prática do ioga é que ela é acessível, podendo ser praticada de qualquer lugar, podendo mantê-la por conta própria, com ajuda de um profissional e até mesmo em formato on-line, o que é ainda mais benéfico em razão da pandemia de COVID-19 e a necessidade de se manter o isolamento social.





E quem nunca praticou? Basta pegar um tapetinho e começar a realizar os movimentos? Não. A professora recomenda que antes de mais nada os iniciantes façam leituras sobre ioga ou façam curso on-line de formação. Isso porque é importante que a pessoa aprenda de forma correta como realizar os movimentos, unindo conhecimento e prática. "Temos uma literatura vasta sobre o assunto na internet, o que trará imenso alento a todos, pois ensina a viver o momento presente."





"E lembrando que o ioga, enquanto prática de exercício físico, deve ser praticado com instrutores formados, o que pode ser feito em formato virtual, haja vista a pandemia do novo coronavírus", explica a professora, que dá uma dica para quem está começando: "Quem nunca praticou o ioga pode começar a meditar, uma prática com técnicas simples que irá trazer imensos benefícios, como concentração. A meditação tem sido um instrumento maravilhoso. Cinco minutos por dia já é ótimo", recomenda.





(foto: Pixabay)



DICAS PARA COMEÇAR





Medite: Sente-se em um lugar tranquilo, com janelas abertas, coluna ereta, olhos fechados e comece a respirar suavemente. Esse método desenvolve a concentração e a intuição. E por meio dele é possível sentir que o lugar é cheio de energia e luz. Isso porque quando a respiração entra em você, ela traz energia cósmica, que abastece nossas atividades superiores mentais e emocionais. O oxigênio serve para queimar nas células.





Pratique a respiração: Comece o dia com a prática do "Pranayama", que é uma série de exercícios respiratórios do ioga. Essa prática oxigena o cérebro, programando uma renovação celular e acalma a ansiedade que surge em situações de estresse. A narina direita está ligada à mente e a esquerda às emoções, e o exercício respiratório vai equilibrando todo o sistema nervoso, e os estados de angústia vão se transformado em estados de paz, harmonia e muito amor. Basta inspirar, reter o ar e expirá-lo, também retendo. Depois, repita o ciclo.





Pratique posturas (asanas): As posturas, para quem já conhece e pratica o ioga ou mesmo para os iniciantes, devem vir após a prática da respiração. O processo da prática de posições, exercita os músculos e tonifica os órgãos. Isso é muito bom para quem está trabalhando em home office. Finalize com um relaxamento total. Há várias posturas e cada pessoa deve realizá-las de acordo com seus limites. Lembre-se que quem tem problemas de coluna devem evitar as práticas.





Busque conhecimento: Tão importante como respirar, praticar posturas e meditação é o conhecimento, o que vai levar a pessoa à evolução, a fim de que ela tenha uma vida mais serena e tranquila. Portanto, estude sobre a prática e, também, busque o autoconhecimento para, assim, entender o que é preciso melhorar.





Os tipos de ioga também podem ser importantes para quem deseja se arriscar nesse mundo e escolher a melhor prática para o momento:





Hatha Yoga: "Chamada e conhecida como a ciência da saúde perfeita, ela estabelece o equilíbrio físico e psicossomático, alonga e tonifica o corpo, massageia órgãos, plexos e glândulas, melhora a circulação, previne inúmeras doenças de idade, cardíacas e respiratórias, dissipa as tensões, relaxa a mente, aumenta a concentração e o autocontrole para o desenvolvimento espiritual", explica a professora.





Laya yoga: "Essa é a ioga da respiração, relaxamento e tranquilidade para dissolução da angústia, ansiedade e depressão. Ela ajuda a superar tensões e conflitos e leva à quietude mental. A Laya Yoga traz consciência espiritual e mental. Com a prática regular, o praticante atinge um equilíbrio psicoenergético que o leva a transformar-se radicalmente e ele passa a ser mais leve, otimista, sereno, calmo e feliz."





Bakti Yoga: Essa é a Yoga da devoção, justamente por buscar uma conexão perfeita com Deus. Nela, é importante que se tenha fé e acredite em Deus como criador do universo.





Leis do ioga





O ioga, sua prática e conhecimento proporcionam o equilíbrio ideal para que o praticante saiba passar por momentos de estresse e angústia com mais facilidade, aceitação e concentração. Nesse cenário, as chamadas "quatro leis da espiritualidade" são importantes aliadas:





» Lei 1: "A pessoa que vem é a pessoa certa"



Em resumo, todas as pessoas ao nosso redor, interagindo conosco, trazem algo para nos fazer aprender e evoluir.





» Lei 2: "Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido"



Nesse caso, absolutamente nada do que acontece em nossas vidas poderia ter sido de outra forma. Não existe verdade em dizer "se eu tivesse feito tal coisa…". O que aconteceu foi tudo o que deveria ter acontecido, aprendemos uma lição e seguiremos em frente. Todas e cada uma das situações que acontecem nas nossas vidas são perfeitas.





» Lei 3: "Toda vez que algo se inicia é o momento certo"



Aqui, entende-se que tudo começa na hora certa, nem antes e nem depois. Quando estamos preparados para iniciar algo novo nas nossas vidas, é quando o novo acontece.





» Lei 4: "Quando algo termina, termina"



Resumidamente, se algo acabou em nossas vidas é para a nossa evolução. Por isso, é melhor seguir em frente e enriquecer-se com a experiência. Se você está lendo este texto agora, e ele veio à sua vida hoje, este é o momento certo para você pensar nisso e aproveitar para continuar sua escala de evolução. Portanto, a aceitação do momento presente é o único caminho, mesmo que a situação seja delicada.





Fonte: Maria José Marinho, yogueterapeuta e reiki master

